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Pakistan ve Hindistan arasındaki demir yolu seferleri durduruldu

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim sonrası Delhi kentiyle Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:13
Pakistan ve Hindistan arasındaki demir yolu seferleri durduruldu

Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı. 

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi. 

İlerleyen zamanlarda yeniden başlayacak

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi. 

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:13
  1. Pakistan Dışişleri Bakanlığı
  2. Hindistan
  3. Samjhuta Ekspresi

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