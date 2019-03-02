Pakistan-Hindistan gerilimi için Erdoğan'dan flaş açıklama: Türkiye üzerine düşeni yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki mitinglerde halka hitap etti.

Hindistan-Pakistan gerilimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Önceki gün uçak krizi sonrası Pakistan Başbakanı ile görüştüm. Türkiye'nin hem Pakistan hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnü niyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye üzerine düşeni yapacak.