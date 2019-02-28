Pakistan-Hindistan gerginliği Avrupalı turistleri etkiledi

Hindistan-Pakistan arasında yaşanan gerginliğin ardından Pakistan’ın hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatması nedeniyle binlerce turist Bangkok Havalimanında mahsur kaldı.

Hindistan-Pakistan arasında dün zirveye ulaşan gerginlik Avrupalı turistleri de etkiledi. Keşmir konusunda Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Pakistan’ın hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatması Tayland’dan batı ülkelerine yapılan uçuşları durma noktasına getirdi. Tatillerini Tayland’da geçiren binlerce Avrupalı turist başkent Bangkok Havalimanında mahsur kaldı.

Tayland Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’ya planlanan 30 uçuşun iptal edildi ve havada olan 3 uçağın da Bangkok Havaalanına geri döndüğü açıklandı. Yapılan uçuş iptallerinde 5 bini aşkın yolcunun etkilendiği kaydedilirken, yolcuların ülkelerine dönebilmesi için alternatif uçuşların planlanmasının yapıldığı duyuruldu.