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"Pakistan her zaman ABD için önemli bir ülke"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel:- "Pakistan her zaman ABD için önemli bir ülke"- "Eğer Pakistan, Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü için olumlu bir rol oynarsa ABD, Pakistan'ın bu rolü yerine getirmesine yardımcı olacaktır"

08 Şubat 2019 Cuma 17:31
"Pakistan her zaman ABD için önemli bir ülke"

İSLAMABAD (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENCOM) Komutanı General Joseph Votel, Pakistan'ın her zaman ABD için önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Eğer Pakistan, Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü için olumlu bir rol oynarsa ABD, Pakistan'ın bu rolü yerine getirmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Votel, ABD'nin jeopolitik çıkarlarına değinerek, "Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ın yanında nükleer silahlara sahip bir devlet olarak Pakistan, ABD için her zaman önemini koruyacak." diye konuştu.

Afganistan'da 17 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Pakistan'ın desteğiyle çözülebileceğini kaydeden Votel, "Eğer Pakistan, Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü için olumlu bir rol oynarsa ABD, Pakistan'ın bu rolü yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Çünkü bölgedeki istikrar, ABD ve Pakistan'ın ortak çıkarıdır." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki siyasi durumun ve iç karışıklığın bölge için risk taşıdığını dile getiren Votel, Pakistan ve diğer bölge ülkelerinin, çözümde yapıcı bir rol oynamasını umduklarını söyledi.

Pakistan'la görüşen ABD'li yetkilileri Afganistan'daki çözüm noktasında desteklediklerini ifade eden Votel, Pakistan'ın terör örgütleriyle mücadelesi konusunda ise eleştirilerde bulundu.

Şiddet ve aşırıcılık konularına değinen Votel, "Pakistan, sınırlarını güvenli liman haline getiren örgütlere karşı gerekli adımları atmıyor. Aynı şekilde Afganistan'da bulunan örgütler de Pakistan'da saldırılarda bulunuyor. Bu güvensizlik ortamı, iki taraf arasında tansiyonu yükseltiyor." görüşünü dile getirdi.

Votel, iki ülkenin orduları arasındaki iş birliğinin de sorunların çözümü noktasında önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:31
  1. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel
  2. ABD-Pakistan ilişkileri
  3. pakistan

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