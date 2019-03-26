Pakistan Halk Partisi’nden hükümet karşıtı protesto treni

Pakistan Halk Partisi lideri Bilawal Bhutto Zardari hazırlanan özel bir trenle Başbakan İmran Kahn hükümetine karşı protesto başlattı.

Pakistan Halk Partisi Lideri Bilawal Bhutto Zardari, Karaçi şehrindeki Cantt İstasyonu’nda hazırlanan özel bir trenle Başbakan İmran Khan hükümetine karşı protesto başlattı. Bilawal Zardari ve babası Asif Ali Zardari’nin, para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak İslamabad’daki Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından sorgulanmasından günler sonra, ’Bhutto Konvoyu’ adı verilen protesto için özel bir tren hazırlandı. Yüzlerce Pakistan Halk Partisi (PPP) çalışanı, Zardari liderliğinde Cantt İstasyonu’ndaki özel trenle Bhuttoların memleketi olan Larkana şehrine doğru yola çıktı. Pakistan Demiryolları’na ait özel tren Landhi, Kothri, Hyderabad da dahil olmak üzere farklı şehirlerde duracak.