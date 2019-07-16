Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar’ı ziyaret etti Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.



Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de yer aldı.

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