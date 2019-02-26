Pakistan Dışişleri Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hindistan'ın hava sahası ihlalini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kureyşi'nin Pompeo'yu Hindistan ile yükselen gerilim ve sabah saatlerinde gerçekleşen hava sahası ihlali konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Kureyşi'nin, Pompeo'ya Hindistan'ın yaşanan gerilimi "iç politika malzemesi" yaptığını aktardığı kaydedilen açıklamada, yükselen tansiyonun bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar Afganistan'daki barış sürecine de olumsuz etkisi olacağını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada Kureyşi'nin bölgede barış ve istikrarı önemsediklerini vurguladığına işaret edilerek, ABD'nin tansiyonu düşürme konusunda üzerine düşeni yapmasını istediği bildirildi.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta yaşanan patlamanın ardından Pakistan ile Hindistan arasında gerilim yeniden yükselmişti. Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini belirtirken, Pakistan bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınamıştı.

Gerilimin yükselmesiyle Hindistan, saldırıyı düzenleyen terör örgütüne karşı harekete geçeceğini belirtmiş, bugün sabaha karşı 02.00 sıralarında terör örgütünün kampı olduğunu iddia ettiği Pakistan'ın Balakot kentinde bir noktayı vurmuştu.

Pakistan, Hint uçaklarının engellendiğini, bir Hint uçağından bir parça atıldığını iddia ederek parçanın düştüğü noktanın görüntüsünü paylaşmıştı.

Hindistan çok sayıda Ceyş-i Muhammed terör örgütü mensubunun öldüğünü savunurken, Pakistan can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.