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Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara davet

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi:- "Pakistan, yatırıma hazır bir ülke. Dünyanın her yerinden yatırımcılar, özellikle de Türk yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli"

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:31
Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk yatırımcılara davet

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Pakistan, yatırıma hazır bir ülke. Dünyanın her yerinden yatırımcılar, özellikle de Türk yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alvi, ekimde yaptığı Türkiye ziyaretine ilişkin konuları görüşmek üzere Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'u kabul etti.

Alvi, görüşmede Türk yatırımcılara da çağrıda bulunarak, "Pakistan, yatırıma hazır bir ülke. Dünyanın her yerinden yatırımcılar, özellikle de Türk yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Halihazırda Türk yatırımcılar, enerji ve altyapı alanında Pakistan'a büyük yatırımlar yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin, kardeşlik ekseninin yanı sıra ortak çıkarlara da dayandığına dikkati çeken Alvi, iki ülkenin savunma sanayisi alanında yaptığı anlaşmalara Pakistan olarak önem verdiklerini vurguladı.

Açıklamada, Yurdakul'un da iki ülke ilişkilerinin Alvi'nin yaptığı ziyaretle daha da güçleneceğini ifade ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:31
  1. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  2. pakistan
  3. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

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