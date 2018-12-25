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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, ABD Başkanı Trump'ın paylaşımına yanıt

25 Aralık 2018 Salı 00:28
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, ABD Başkanı Trump'ın paylaşımına yanıt

ANKARA (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Kentucky eyaleti Senatörü Rand Paul'ün sözlerini alıntılayan ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına yanıt verdi.

Alvi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülke yönetimlerini değiştirmenin ABD'nin işi olmadığını vurgulayan Paul'ün, Trump'ın, ABD'nin Irak'a girmesini "en büyük dış politika faciası" olarak tanımlamasında haklı olduğuna ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

Trump'ın Paul'ün sözlerini alıntıladığı paylaşımına atıfta bulunan Alvi, "Bu tür politikalar için deneme platformu olan ülkeler çok büyük acılar çekti.Bunu kabul ettikten bir sonraki adım açıkça bu savaşların yol açtığı zarar ve ızdırabın telafisi olabilir." ifadesini kullandı.

Senatör Paul, CNN kanalına, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ABD'li generallerin, Irak'a girilmesinde de bir yanlışlık görmediğine dikkati çekerek, "Ben Başkan ile gurur duyuyorum. Söz verdiği tam olarak buydu ve bence insanlar onunla aynı fikirde. Uzun zamandır çok fazla yerde savaştayız ve trilyonlarca dolar para harcadık. O farklı biri. Bu yüzden seçildi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:28
  1. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  2. Rand Paul

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