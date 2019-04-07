0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pakistan cezalarını çeken Hint mahkumları serbest bırakıyor

07 Nisan 2019 Pazar 13:23
Pakistan cezalarını çeken Hint mahkumları serbest bırakıyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, cezalarını tamamlayan 360 Hint mahkumu gelecek haftadan itibaren serbest bırakacağını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceza sürelerini tamamlayan 355'i balıkçı 360 Hint mahkumu, 8 Nisan'dan itibaren dört aşamada serbest bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Faysal, mahkumların serbest bırakılmasına Hindistan'ın da benzer şekilde yanıt vermesini beklediklerini kaydetti.

Hint ve Pakistanlı görevliler, karşılıklı olarak sıklıkla karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle balıkçıları gözaltına alıyor.

Pakistan'daki cezaevlerinde 483'ü balıkçı 537 Hint mahkumun, Hindistan'da da 98'i balıkçı 347 Pakistanlı mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:23
  1. Hindistan
  2. mahkumlar
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seramiksan'dan "Aura Koleksiyonu"
    1. Seramiksan'dan "Aura Koleksiyonu"
    2. Kilometrelerce uzaktan gelip Sivas’ta..
    3. BBP'nin seçim iptali itirazına ret
    4. Sulama gölündeki tehlikenin önüne..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    6. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler..
    7. Futbol grup müsabakaları sona erdi
    8. Bakü Türk Okulları öğrencileri Digah..
    9. Avcı’dan meclis üyelerine uyarı
    10. CHP İzmir'de itiraz etti! O ilçede..
    11. TOKİ, Malatya’nın 3 ilçesinde talep..
    12. Havran’da liseliler kansere dikkat..
    13. Antalya'da vatandaş denize akın etti
    14. Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal..
    15. Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda
    16. İtiraz sürdükçe Mehmet Kanar’ın oyları..
    17. Eskişehirli şairler ve ozanlar şiir ve..
    18. Gürcistan'da elektrikli araçlar..
    19. Başkan Yarka, birim amirleriyle ilk..
    20. Eski komiser yardımcısı FETÖ'den..
    21. AK Parti'den kritik Ankara hamlesi!..
    22. Büyükçekmece’de Başkan Akgün 6’ıncı..
    23. Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2..
    24. MTDF Başkanı Öter: "Sivil toplum..
    25. AFAD'dan "Dünya Sağlık Günü" mesajı
    26. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    27. Başkent’te yaya üst geçitlerinin..
    28. Burdur’da skandal olay! ‘’Belki de..
    29. Kepsut yolundaki kazada iki kişi..
    30. Palandöken kartalları kaldığı yerden..
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var