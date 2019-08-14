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Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için acil toplanma çağrısı

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in var olan statüsünü değiştirmeye yönelik kararına ilişkin, BMGK'ye acil toplanması çağrısı yaptı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için acil toplanma çağrısı

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanması çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanması amacıyla mektup gönderdiğini belirterek, Hindistan hükümetinin son saldırgan davranışlarının Cammu Keşmir'in uluslararası alanda da tanınan özerk statüsüne bilinçli şekilde zarar verme amacı taşıdığını dile getirdi.

Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsüne ilişkin aldığı kararların bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, bu kararların bölgede etnik temizlik gibi eylemlere neden olabileceğini aktardı.

Hindistan'ı ırkçı bir ideolojiye sahip olmakla suçlayan ve Pakistan'ın Cammu Keşmir konusunda sessiz kalmayacağını aktaran Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki amacının Müslüman nüfusu azınlık hale getirmek olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, BMGK dönem başkanlığını yapan Polonya'nın Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin tüm Güney Asya bölgesini etkileyeceğini, mektubun BMGK üye ülkeleri arasında müzakere edileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
  1. Pakistan
  2. BMGK
  3. Cammu Keşmir
  4. Hindistan

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