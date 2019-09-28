Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağı ABD'de acil iniş yaptı!

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan ve aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu birçok isimle kritik temaslarda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han programının bitmesinin ardından ülkesine dönmek için hareketi geçti. İmran Han'ın taşıyan uçağının geçtiğimiz dakikalarda ABD'nin New York kentine acil iniş yaptığı kaydedildi.

New York'a acil iniş yaptı

74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının ardından ABD'den ayrılmak için havalanan ve Pakistan Başbakanı İmrah Han'ın da olduğu Pakistan delegesini taşıyan uçak teknik bir arıza sebebiyle ABD'nin New York kentine acil iniş gerçekleştirdi.

Teknik arıza nedeniyle iniş yapıldı

Pakistan merkezli Geo TV'nin haberine göre Başbakan İmran Han'ı taşıyan uçak Kanada'nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. Teknik arıza sebebiyle uçak New York kentine 700 km'lik uçuş gerçekleştirdi. Pakistan heyetinin geceyi New York kentinde geçireceği ve uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından Pakistan'a geri döneceği bildirildi.