Pakistan Başbakanı'ndan Çin ve Suudi Arabistan'la kritik görüşme

Pakistan Başbakanı İmran Han,Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih El Avvad ile ayrı ayrı görüştü.

Ülkeye aynı günlerde resmi ziyarette bulunan iki bakanı Başbakanlık'ta kabul eden Han, ilk olarak Vang ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinde iki ülkenin dünyaya örnek olduğunu belirten Vang, projenin iki ülkenin çıkarlarına olduğunu kaydetti.

CPEC'in devamı için hükümetin üzerine düşenleri yapacağını söyleyen Han da Kasım ayında Çin'e davet edilmesinden dolayı teşekkür etti.

PAKİSTAN'A YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Başbakan Han daha sonra Suudi bakanla bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin seviyesinden memnun olduğunu söyleyen Han, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol, enerji, tarım ve hayvancılık şirketlerini Pakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Ülkeden ayrılmak üzere havalimanına giden El Avvad, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi umduklarını söyleyen El Avvad, iki ülkenin de ilişkilerdeki önceliğinin refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

ÇİN OLMADAN EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir günlük Pakistan ziyaretinden 2 gün sonra gerçekleşen Çinli Bakan Vang'ın 3 günlük ziyaretini değerlendiren analist Sarmad Salik, Pakistan'ın yaşadığı ekonomik problemleri aşması için Çin'e ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çin'in her defasında Pakistan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Salik, ülkenin borç ödemekte zorlandığı için IMF ile masaya oturmasının ihtimaller arasında olduğunu kaydetti.

Ancak hükümetin ekonomi kurmaylarının IMF'den başka çareler aradığını hatırlatan Salik, "Çin'in Pakistan'daki rolü ekonomik açıdan çok önemli çünkü IMF ile anlaşmak gerekirse ABD'nin burada sorun çıkaracağını düşünüyorum. Bu da yeni hükümete daha büyük zorluklar yaşatacaktır. Pakistan'ın finansal problemlerini çözmek ve şu anki krizi atlatmak için Çin'in acil yardımına ihtiyacı var." diye konuştu.