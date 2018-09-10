0553 313 94 23

Pakistan Başbakanı'ndan Çin ve Suudi Arabistan'la kritik görüşme

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkeye aynı günlerde resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih El Avvad ile ayrı ayrı görüştü.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:04
Pakistan Başbakanı'ndan Çin ve Suudi Arabistan'la kritik görüşme

Pakistan Başbakanı İmran Han,Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih El Avvad ile ayrı ayrı görüştü.

Ülkeye aynı günlerde resmi ziyarette bulunan iki bakanı Başbakanlık'ta kabul eden Han, ilk olarak Vang ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinde iki ülkenin dünyaya örnek olduğunu belirten Vang, projenin iki ülkenin çıkarlarına olduğunu kaydetti.

CPEC'in devamı için hükümetin üzerine düşenleri yapacağını söyleyen Han da Kasım ayında Çin'e davet edilmesinden dolayı teşekkür etti.

PAKİSTAN'A YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Başbakan Han daha sonra Suudi bakanla bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin seviyesinden memnun olduğunu söyleyen Han, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol, enerji, tarım ve hayvancılık şirketlerini Pakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Ülkeden ayrılmak üzere havalimanına giden El Avvad, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi umduklarını söyleyen El Avvad, iki ülkenin de ilişkilerdeki önceliğinin refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

ÇİN OLMADAN EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir günlük Pakistan ziyaretinden 2 gün sonra gerçekleşen Çinli Bakan Vang'ın 3 günlük ziyaretini değerlendiren analist Sarmad Salik, Pakistan'ın yaşadığı ekonomik problemleri aşması için Çin'e ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çin'in her defasında Pakistan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Salik, ülkenin borç ödemekte zorlandığı için IMF ile masaya oturmasının ihtimaller arasında olduğunu kaydetti.

Ancak hükümetin ekonomi kurmaylarının IMF'den başka çareler aradığını hatırlatan Salik, "Çin'in Pakistan'daki rolü ekonomik açıdan çok önemli çünkü IMF ile anlaşmak gerekirse ABD'nin burada sorun çıkaracağını düşünüyorum. Bu da yeni hükümete daha büyük zorluklar yaşatacaktır. Pakistan'ın finansal problemlerini çözmek ve şu anki krizi atlatmak için Çin'in acil yardımına ihtiyacı var." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:04
  1. Pakistan Başbakanı İmran Han
  2. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
  3. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih El Avvad
  4. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)
  5. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de Meclis’te
    1. Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de..
    2. Burs veren vakıflar 2018
    3. Kripto paralar eriyor!
    4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent..
    5. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
    6. Somali'de bombalı saldırı! Belediye..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    8. Adana polisi, 'abart egzoz'a savaş..
    9. Fransa'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda..
    10. Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya..
    12. Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif..
    13. Ali Koç'un Cocu kararı!
    14. Türkiye'de mevsimin ilk karı yağdı!..
    15. Korkunç ölüm! Tren ikiye böldü...
    16. Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2..
    17. Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı!..
    18. 800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten..
    19. ABD'deki Müslümanlar Trump'a karşı..
    20. Yıldırım: Geçmişini bilmeyenin..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek