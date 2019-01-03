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Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Pakistan Başbakanı İmran Han:- "Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir"

03 Ocak 2019 Perşembe 18:36
Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İmran Han, Konya Havalimanı'nda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ne giden konuk Başbakan, burada Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti, yetkililerden bilgi aldı.

İmran Han, müze çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sufizmin takipçisi olduğunu söyledi.

Sufizmi takip eden herkes gibi kendisinin de Hazreti Mevlana'nın kitaplarını, eserlerini okuduğunu aktaran İmran Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir."

Daha önce geldiği Türkiye'de Mevlana Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı bulamadığını belirten Han, "Eylül 2017'de iki oğlumla İstanbul'a gelmiştim. Buraya çok gelmeyi istedik ama gelemedik. Bu sefer gelebildik." dedi.

Pakistan Milli Şairi Muhammed İkbal'in makamında dua eden Han'a, Mevlana'nın eseri Divan-ı Kebir ve tablo hediye edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:36
  1. Mevlana Müzesi
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han

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