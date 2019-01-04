Pakistan Başbakanı Han Anıtkabir'de

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Han, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Han, deftere şunları yazdı:

"Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur.

(Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi.



Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri." şeklinde nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.

- Han’ın Türkiye ziyareti Konya’yla başladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de bulunan Başbakan Han ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak ilk olarak Konya’ya iniş yaptı. Han, Konya’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.



Dün akşam saatlerinde Ankara’ya hareket eden Han, Esenboğa Havalimanı’nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından karşılandı ve sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.



Ziyaret kapsamında bugün Ankara’da temaslarda bulunacak olan Han, sabah saatlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Han, öğle saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.









