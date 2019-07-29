Pakistan Afganlara vize sınırlamasından vazgeçti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Afganistan'daki konsoloslukları çevresindeki yasa dışı faaliyetler nedeniyle vize işlemlerine sınırlama getirme kararından vazgeçti.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamayla ülkeye ait diplomatik binalar çevresinde bazı çete üyelerinin vize başvurusuna gelenlerden zorla para alarak binalara giriş izni verdiği gerekçesiyle vize işlemlerine sınırlama getirdiğini duyurmuştu.

Afgan ve Pakistanlı yetkililerin bu karar üzerine görüşme yaptığını kaydeden Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Danyal Hasnain Godal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün alınan karardan yine dün Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zaman ile Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Zahid Nasrullah Han arasında yapılan görüşme sonrasında vazgeçildiğini söyledi.

Büyükelçilik de görüşmeye ilişkin paylaştığı basın açıklamasında, "Zaman, konsolosluk hizmetleri verilen binalar çevresindeki çetelere yönelik adımlar atılacağı, gerekli soruşturmanın yapılacağı ve aynı olayların yaşanmaması için diplomatik binalar çevresinde gerekli önlemlerin alınacağı güvencesini verdi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin ardından vize başvuruları için getirilen sınırlamanın kaldırıldığı, vize başvurusuna gelenlerin kimseye para ödememesi gerektiği ve başvuruların konsolosluklara geliş sırasıyla yapılmaya devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.



