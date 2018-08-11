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Pakistan ABD'yi sallamadı! 'İran'la ticarete devam edeceğiz'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Faysal, ABD'nin yaptırım uyarılarına rağmen Pakistan'ın İran ile ticarete devam edeceğini açıkladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:54
Pakistan ABD'yi sallamadı! 'İran'la ticarete devam edeceğiz'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'nin İran yaptırımlarına ve bu ülkeyle ilişkilerini sürdürenlere yaptırım uygulayacağı tehdidine rağmen İran ile ticari ilişkilerini devam ettireceklerini bildirdi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Pakistan'ın egemen bir ülke olarak resmi ekonomik ve ticari faaliyetlerine kendisinin karar vereceğini söyledi.Faysal, Pakistan'ın komşusu olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

Faysal, Pakistan ve İran'ın özellikle Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü gibi bölgesel ve küresel konularda birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Geleneksel ortaklar" olarak bahsettiği ülkeler arasında İran'ı da sayarak bu ülkeyle ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de seçim sonrası Han'ı aramış, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost da Han'ı evinde ziyaret ederek tebrik etmişti.

Sözcü Faysal, Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama yaparak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:54
  1. Pakistan
  2. İran
  3. ABD
  4. İranla ticaret
  5. yaptırımlara uymama kararı
  6. ABD'yi sallamadılar

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