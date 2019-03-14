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Pakistan 175 ülke için e-vize dönemine geçti

E-vize ilk olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşlarına uygulanacak- Pakistan Başbakanı İmran Han:- "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke"- "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler"

14 Mart 2019 Perşembe 19:32
Pakistan 175 ülke için e-vize dönemine geçti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, 175 ülke vatandaşları için 7-10 gün içinde sonuçlanan e-vize dönemine geçti.

Başbakan İmran Han'ın katıldığı törenle açıklanan yeni vize rejimine göre e-vize ilk olarak Türkiye, Malezya, Çin, ABD ve İngiltere vatandaşlarına 8 dolar karşılığında uygulanacak.

7-10 gün içinde sonuçlanacak e-vizenin ülke ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Han, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyenlerin evlerinden hiç çıkmadan, Ulusal Veritabanı ve Kayıt Otoritesi (NADRA) sitesine girerek vize başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Başvuru sahiplerine e-posta veya kısa mesajla vizenin verileceğini belirten Han, "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke. Bu yıla kadar Dubai'de oynanan Pakistan Kriket Süper Ligi maçları da artık Pakistan'da oynanacak. Boş tribünlere karşı oynamanın ne kadar sıkıcı olduğunu iyi bilirim." diye konuştu.

Geçmişte Pakistan vizesi almanın bilinçli olarak zorlaştırıldığını söyleyen Han, şu ifadeleri kullandı:

"Artık 70'li yılların sosyalist hükümetlerinin getirdiği 'Para kazanmak günahtır' zihniyeti değişti. Politikacılar o dönemde yatırımcıları, toprak sahiplerini eleştirirdi. Ülke olarak Endonezya, Malezya ve Tayland'ın toplam üretiminden daha fazla üretim yaparken geri düştük. Bu zihniyet değişikliğiyle ülkemize daha çok yatırım gelecek ve ülkemizin yüzü değişecek."

Turistlerin vizesi olsa dahi ülkenin kuzey bölgelerine özel izin alarak gidebildiğini hatırlatan Han, "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler. Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık alanlar İsviçre'nin iki katı büyüklüğünde ve hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu bölgelerde turizm için seçici davranacağız. Doğa dostu paket turlar hazırlanacak." dedi.

Pakistan'ın 175 ülkeye uygulayacağı e-vize uygulamasının ilk aşamasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeyle başlayacağı haberini Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri AA'nın İslamabad ofisi açılışında vermişti.



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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:32
  1. pakistan
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han

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