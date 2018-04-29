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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Adana'da 1 Mayıs'ı eylem ahazırlığında oldukları ileri sürülen 10 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Operasyon yapılan binanın çevresine bir çok güvenlik kamerası konduğu ortaya çıktı.

29 Nisan 2018 Pazar 11:05
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. 

Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şahıs gözaltına alındı.

HER YERE KAMERA KOYMUŞLAR

Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında "Allah kafiri sevmez" yazdığı görüldü. Ayrıca DEAŞ'lının evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirmesi dikkat çekti. 

Zanlının güvenlik kamerası görüntülerini de evinin oturma odasından izlediği belirledi. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:05
  1. 1 Mayıs
  2. DEAŞ
  3. Adana Emniyet Müdürlüğü

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