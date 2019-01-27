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Pakdemirli'den "Meteorolojik uyarılara kulak asalım" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortum, şiddetli sağanak ve fırtınaya ilişkin "Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hasar tespiti yapıyoruz. Kesin hesaplar 20 gün sürer. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 15:21
Pakdemirli'den "Meteorolojik uyarılara kulak asalım" uyarısı

Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, zümrüt yeşili ormanları ve safir mavisi deniziyle Türkiye'nin nazar boncuğu Antalya'da olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Güzelliği dillere destan Antalya'nın son günlerde herkesi üzen afetlerle sarsıldığını aktaran Pakdemirli, hortum faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

- "Sigortayı yaptırmayı kolaylaştıracağız"

Hortum afetinin perşembe günü yaşandığını ancak çarşamba günü Bakanlığın konuyla ilgili gerekli uyarıları yaptığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İklimler değişiyor. Lütfen meteorolojik uyarılara kulak asalım. Şu ana kadar olan oldu. Bundan sonra kendinizi koruyun. Mümkün mertebe dışarıya çıkmayın. Zamanınızı dışarıda geçirmeyin. Meteorolojiye gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyarıları dikkate alalım. Tüm Antalya'ya geçmiş olsun. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hasar tespiti yapıyoruz. Kesin hesaplar 20 gün sürer. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Tarım sigortaları çok çok önemli. Tarım sigortası yaptıranlar rahat, yaptırmayan arkadaşlarımız ise üzülüyorlar. TARSİM ile ilgili bizim tarafımızda eksiklikler varsa gidereceğiz, sigortayı yaptırmayı kolaylaştıracağız. Tarım sigortasını mutlaka yaptıralım. Üç gündür devlet yerel yönetimleriyle tüm kurumlarıyla gereğini yapıyor, yapacaktır."

- "2023'ün güçlü Türkiyesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kent kent gezerek çevre ve şehircilik adına yapılması gerekenleri bir bir teşkilatlarla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini vurguladı.

Kurum, "2023'ün güçlü Türkiyesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Şehirlerimizi bulunduğu noktadan daha yukarıya çekme adına birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:21
  1. Antalya
  2. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. aday tanıtım
  4. Ak Parti
  5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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