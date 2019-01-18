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Bakan Pakdemirli, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir görüşme gerçekleştirdi.

18 Ocak 2019 Cuma 23:37
Bakan Pakdemirli, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir araya geldi.

11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin’de Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir araya geldi.

Berlin Türkiye Büyükelçiliğinde Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ve ekibi ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra tarım ve ormancılık konularını görüştü.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:37
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