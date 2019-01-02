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Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak
02 Ocak 2019 Çarşamba 11:29
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:29
Bekir Pakdemirli
enerji yoğunluğu yüksek ürünler
flaş
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