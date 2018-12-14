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Pakdemirli: Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın bir kapağının kopmasına ilişkin, "Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok." açıklamasında bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 00:05
Pakdemirli: Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil

Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, Dicle Barajı'nın bir kapağının kopmasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Saniyede bin 600 metreküp su barajdan boşalıyor. Biz bölgeye bütün araçları sevk ettik. Şu an su yatağının bir miktar yükselme durumu var. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok. Diyarbakır Valisi işin başında, bir kriz masası oluşturmuş durumdalar. Konuyu takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde bir gelişme olursa açıklama yapacağız."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:05
  1. Diyarbakır Dicle Barajı
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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