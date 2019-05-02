Paixao, yeni rekorlar peşinde





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 25 gole ulaşan ve "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını ele geçiren Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, "Şu anda 25 golüm var ve 3 maçımız kaldı. Bu maçlarda hem kazanmak hem de gol atarak yeni rekorlar kırmak istiyorum." dedi.

Marco Paixao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını eline geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarıyı yakalamasında kendisine destek olan herkese çok teşekkür eden Paixao, "İlk defa geldiğim Türkiye'de bana verilen desteği iyi kullanarak, her maça yüksek motivasyonla çıktım. Şu anda 25 golüm var ve 3 maçımız kaldı. Bu maçlarda hem kazanmak hem de gol atarak yeni rekorlar kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





- "1. Lig zor"





Paixao, sezon öncesi kamptaki yoğun çalışmaların, kendisine ligin zor geçeceğini düşündürttüğünü aktararak, "1. Lig zor. Çünkü fiziksel mücadele çok yüksek. Bazen hem kendi takım arkadaşlarımın hem de rakip oyuncuların inanılmaz sprint koşular yaptıklarını görüyorum. Çoğu zaman bunu boş yere yapıyorlar. Aslında akılla ve taktikle oynanan futbol daha eğlenceli." diye konuştu.

Ligin başında yüksek fiziksel mücadele nedeniyle alan bulmakta zorlandığını kaydeden Paixao, "Fakat ilerleyen haftalarda biraz daha bu duruma adapte oldum. Sonra zaten gollerimi atmaya başladım." açıklamasında bulundu.





- "Play-off etabına kalamamak şanssızlık"





Devre arasında yapılan takviyeler ve teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın oyun anlayışıyla farklı bir takım olduklarını vurgulayan Paixao, şöyle konuştu:

"Hocamız, atak oynamak isteyen, gol arayan, oyunu yönlendiren bir futbol empoze etmeye çalıştı. Bunları yapabildiğimiz ya da nispeten zorlandığımız maçlar oldu ama oynadığımız her karşılaşmanın hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Her maçta elimizden gelenin fazlasını yaptık. Önemli skorlar aldık ama play-off etabına kalamamak şanssızlık."

Altay'la bir sezon daha kontratının olduğunu belirten Portekizli golcü, "Üç maç sonra yaz tatiline gireceğiz. Kontratım bulunduğu için seneye de burada kalacağımı düşünüyorum ama gelecekte ne olur bilemeyiz." değerlendirmesini yaptı.





- 25 golü var





Ligde bitime 3 hafta kala 25 gole ulaşarak, "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını ele geçiren Paixao, 3 gol daha atması halinde 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "Bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını Taner Demirbaş'tan alacak.

Portekizli golcü, kalan 3 haftada 4 gol atması halinde ise 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımında yakaladığı 28 gollük performansını geride bırakacak.



