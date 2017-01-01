Pahalısı da ucuzu da müşterisini bekliyor
2018’in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği illerde ortalama konut fiyatları yatırımcılara yön verdi.
2018’in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki satılık ortalama konut fiyatlarını gayrimenkul yatırımcılarına yön verdi.
Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre yılın ilk sekiz ayında satılık konut fiyatı ortalaması en yüksek il 398 bin 103 lira ile İstanbul olurken, bu ilimizi İzmir izledi. İzmir’de satılık konut fiyatı ortalaması 299 bin 451 lira olurken, İzmir’i 205 bin 795 lira ile Antalya izliyor. Antalya’yı 202 bin 116 lira ile Bursa ve 181 bin 697 lira ile Ankara takip ediyor.
İstanbul’un en pahalı ilçesi 1 milyon 84 bin 495 liraya ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş olurken, şehrin en uygun fiyatlı ilçesi ise 198 bin 217 lira ile Esenyurt oldu.
İstanbul’un en pahalı ilk 5 ilçesi
İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m2)
Beşiktaş 1.084.495
Bakırköy 984.043
Sarıyer 855.286
Kadıköy 737.263
Adalar 634.899
İstanbul’un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi
İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m2)
Esenyurt 198.217
Arnavutköy 222.072
Beylikdüzü 235.261
Sancaktepe 245.171
Silivri 246.457
İllerin en pahalı ve en ucuz ilçeleri
İZMİR
En pahalı Çeşme 556.959
En uygun Bergama 166.727
ANTALYA
En pahalı Kaş 492.023
En uygun Döşemealtı 179.221
BURSA
En pahalı Nilüfer 240.389
En uygun Gemlik 156.376
ANKARA
En pahalı Çankaya 249.819
En uygun Akyurt 103.439