Pahalısı da ucuzu da müşterisini bekliyor

2018’in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği illerde ortalama konut fiyatları yatırımcılara yön verdi.

2018’in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki satılık ortalama konut fiyatlarını gayrimenkul yatırımcılarına yön verdi.

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre yılın ilk sekiz ayında satılık konut fiyatı ortalaması en yüksek il 398 bin 103 lira ile İstanbul olurken, bu ilimizi İzmir izledi. İzmir’de satılık konut fiyatı ortalaması 299 bin 451 lira olurken, İzmir’i 205 bin 795 lira ile Antalya izliyor. Antalya’yı 202 bin 116 lira ile Bursa ve 181 bin 697 lira ile Ankara takip ediyor.

İstanbul’un en pahalı ilçesi 1 milyon 84 bin 495 liraya ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş olurken, şehrin en uygun fiyatlı ilçesi ise 198 bin 217 lira ile Esenyurt oldu.

İstanbul’un en pahalı ilk 5 ilçesi

İlçe                        Ortalama TL Fiyat (100 m2)

Beşiktaş               1.084.495

Bakırköy               984.043

Sarıyer                  855.286

Kadıköy                 737.263

Adalar                   634.899

İstanbul’un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi

İlçe                         Ortalama TL Fiyat (100 m2)

Esenyurt                 198.217

Arnavutköy              222.072

Beylikdüzü              235.261

Sancaktepe            245.171

Silivri                       246.457

İllerin en pahalı ve en ucuz ilçeleri

İZMİR 

En pahalı              Çeşme                  556.959

En uygun             Bergama               166.727

ANTALYA   

En pahalı              Kaş                       492.023

En uygun             Döşemealtı            179.221

BURSA 

En pahalı              Nilüfer                  240.389

En uygun             Gemlik                  156.376

ANKARA     

En pahalı              Çankaya              249.819

En uygun             Akyurt                  103.439

  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Zingat.com Bölge Raporu
  7. gayrimenkul yatırımcıları
TOKİ - Emlak Konut GYO
İhaleler - Mevzuat
Arsa Arazi
Yapı - Dekorasyon
Diğer