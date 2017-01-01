Pahalısı da ucuzu da müşterisini bekliyor

2018’in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki satılık ortalama konut fiyatlarını gayrimenkul yatırımcılarına yön verdi.

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre yılın ilk sekiz ayında satılık konut fiyatı ortalaması en yüksek il 398 bin 103 lira ile İstanbul olurken, bu ilimizi İzmir izledi. İzmir’de satılık konut fiyatı ortalaması 299 bin 451 lira olurken, İzmir’i 205 bin 795 lira ile Antalya izliyor. Antalya’yı 202 bin 116 lira ile Bursa ve 181 bin 697 lira ile Ankara takip ediyor.

İstanbul’un en pahalı ilçesi 1 milyon 84 bin 495 liraya ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş olurken, şehrin en uygun fiyatlı ilçesi ise 198 bin 217 lira ile Esenyurt oldu.

İstanbul’un en pahalı ilk 5 ilçesi

İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m2)

Beşiktaş 1.084.495

Bakırköy 984.043

Sarıyer 855.286

Kadıköy 737.263

Adalar 634.899

İstanbul’un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi

İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m2)

Esenyurt 198.217

Arnavutköy 222.072

Beylikdüzü 235.261

Sancaktepe 245.171

Silivri 246.457

İllerin en pahalı ve en ucuz ilçeleri

İZMİR

En pahalı Çeşme 556.959

En uygun Bergama 166.727

ANTALYA

En pahalı Kaş 492.023

En uygun Döşemealtı 179.221

BURSA

En pahalı Nilüfer 240.389

En uygun Gemlik 156.376

ANKARA

En pahalı Çankaya 249.819

En uygun Akyurt 103.439