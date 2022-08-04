'Pahalılığa aldanan pek çok seçmen Var ülkede!..'

Sıcak bir güneşli hava, dolaşıyorum cadde, sokak, kafeler, çay bahçeleri, genç, ihtiyar hınca hınç insan dolu. Bu arada elimde telefon, başladı zırlamaya, telefonda buluşacağımız arkadaşlardan Ahmet Bey kısa bir konuşma sonrası buluşuyoruz.

Hep beraber arkadaşlarla sanki hepsi beni bekliyorlarmışçasına önce selamlaşmalar, hal hatır sormalar derken başlıyoruz arkadaşlarla koyu bir sohbete. Çaylar, kahveler dönüp dolaşıyoruz her zamanki gibi geliyoruz geliyoruz yine siyaset konuşmalarına ve değişen bir şey yok mevzu yine ülkedeki hayat pahalılığı.

Tabi CHP’li arkadaşlara göre bu hayat pahalılığının tek sorumlusu Tayyip Başkan, yani Ak Parti. Koyu CHP’li olan bir arkadaş bana durmadan bakarak “Sen hala Ak Parti taraftarı mısın? Sözde bir de tanınmış bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorsun. Bu durumda sen bir köşe yazarı olarak ülkemizdeki ekonominin içler acısı bir durumda olduğunu ve bu pahalılığın mutfaklarda olan yangının giderek daha da artacağını senin, bizlerden daha iyi bilmen gerekmez mi? Sözde bir de köşe yazarı olacaksın oysa ekonomimizin Ak Partiyle birlikte daha da kötüye gittiğini bildiğin halde Tayyip Başkan’a durmadan yazılarında övgüler yağdırıp duruyorsun. Sen halkı kandırmaya, yalan yanlış köşende yazmaya hakkın var mı?” diyor..

Bir başka koyu CHP’li ise o da bana daha sert bir bakışla belli ki kendisine cevap vermemi bekliyor. Ben gayet sakin, anladım arkadaşlar anladım merak etmeyin hepinizin sorularına dilimin döndüğü kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım diyorum ve devam ediyorum..

Bakın sayın arkadaşlar hiçbir şey durduk yerde olmaz. Her şey bir sebebe dayanır. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ülkemizde giderek daha da bozulan ekonomi ve yükselişe geçen hayat pahalılığının asıl sorumlusu Ak Parti-Tayyip Başkan değil. Maalesef ne geldiyse başımıza yıllarca ülkemizi yöneten hep o acemi CHP’li siyasetçiler yüzünden geldi. İşte görüyorsunuz biz yıllarca ekonominin, sanayilerin her nedense bütün dallarında milletçe, devletçe hiç birlik beraberlik içinde olamadık.

Adeta biz yere düşen bir cam kasenin parçaları gibi pek çoğumuz dağıldık. Hâlâ gelemiyoruz kendimize. İşte Bu durumda maalesef pek çok açık göz fırsatçılar, stokçular, marketçiler de böylece köşeyi dönmüş oldular. Hükümet vatandaşlarını düşünerek memurlara, işçilere, emeklilerin maaşlarına zam yaptığında yine hemen o açıkgöz fırsatçılar da maaşlara yapılan zamlardan daha fazlasıyla stokçular, fırsatçılar, marketçiler her türlü ürünlerine aşırı zam yaparak o kadar köfte o kadar ekmek diyerek adeta hükümetle yarışa kalkıştılar. Eğer biran önce Ak Parti Hükümeti enflasyonu, ekonomiyi düzene sokmak için ülke çapında faizsiz kredi veren bankalar kurarak her türlü iş bilen güvenilir girişimci ortaklıklarla ve bu kurulacak faizsiz bankalarda devletin iş bilen uzman kadrolarıyla birlikte TUSİAD’çılardan daha büyük rakip firmalar, holdingler kurmadıkça yine aynı zamanda ülkemizde zincir marketlere karşı 1000’lerce rakip faizsiz iş bilen ortaklarla çeşit çeşit güçlü marketler kurmadıkça bu ülkede ne enflasyon düşer ne de piyasalarda artışa geçen fiyatlar düşer.

Ak Parti Hükümeti maaşlara ne kadar zam yaparsa yapsın hemen akabinde başta marketlerde ve pazar yerlerindeki fırsatçılar, ev, arsa, emlak, kira fiyatları ve bütün ürünler hemen artışa geçiveriyor.

Bu işin tek çaresi ülke çapında kurulacak kredi vermeyen faizsiz bankalarla güvenilir sanayi, ticaret, tarım, inşaat firmalarıyla birlikte Ak Parti Hükümeti her çeşit faizsiz ortaklıklarla bir an önce ortaklık mevzuatını geliştirmedikçe korkarım bu fiyat artışlarının yükselişini bahane edip pahalılığa aldanan pek çok seçmen vatandaşlar yüzünden 2023 başta milletvekili ve başkanlık seçimini Ak Parti ve Tayyip Başkan maalesef kaybedebilir.

Devletin Tarım Kredi Kooperatifleri ile kurulmuş olan devlete bağlı TOKİ denilen firmaları ile ülkede ne gıda fiyatları düşer ne de inşaat, daire fiyatları düşer. Eğer daire fiyatları bugüne kadar düşmeyip daire fiyatları daha da artışa geçtiyse demek ki TOKİ firmaları ve Tarım Kredi Marketleri ülkemizdeki fiyat artışlarını istenilen şekilde düşürmediyseler bundan sonra artan bu fiyatları hiç kimse düşüremez.

Çünkü yıllar öncesi devletin kurup işlettiği demir-çelik, çimento, kağıt fabrikaları gibi birçok fabrikalar görev zararı adı altında her yıl yaptıkları zararlar neticesinde eğer o fabrikalar bir an önce özelleştirilmeseydi neredeyse devlet bile iflas etmiş olacaktı.

İşte bizler köylümüzle, kentlimizle birlik beraberlik içinde olamadıkça ülke olarak iki yakamız bir araya gelmez. Örneğin pek çok köylerimizde her hanede birer ikişer traktörleri olan köyler var. Oysa yüz haneli bir köyün bütün işlerini ve arazilerini sürmek için 30-40 traktör bile fazlasıyla yeterli olacağı yerde siz kalkar 100-150 traktör köyünüze alırsanız tabi ki mazot köylü kardeşlerimize pahalı gelmiş olacak.

Oysa eğer Allah’ın emri olan birlik beraberlik içinde olsaydık o zaman o fazlalık 100’e yakın traktörleri de köylüler almamış olacaktı. Böylece bu durumda mazot köylü kardeşlerimize adeta bedavaya gelmiş gibi olacaktı. İşte o fazlalık traktörlerin paraları ile köylüler sütlerini başkalarına satmayıp kendi köylerinde el birliğiyle bir büyük entegre tesis kurarak et, süt, peynir, yoğurt ayran gibi birçok mamulleri kendileri yapıp, yurt içi olduğu gibi yurt dışına da zamanla ihracat bile yapabilirlerdi.

Fakat ne yazık ki el ele birlik beraberlik içinde birleşip güzel işler yapacaklarına köylülerin pek çoğu maalesef tarlalarını, hobi evleri yapsınlar diye pek çok köylü kardeşlerimiz tarlalarını pırasa fiyatına şehirlilere satıp birer ikişer kendileri de şehirlere yerleşmeye başladılar. Eğer böyle giderse biz de Almanya’dan, Fransa’dan köylü getirme mecburiyetinde mi kalacağız? Bugün çobanlık yapmak için Suriyeli, Afganlılar olmasaydı ne olurdu acaba halimiz.

İşte görüyorsunuz bazı köylerde evlenecek kız bile kalmadı.

Böylece pek çok köylerimizde her türlü gıda mamullerinin üretimleri giderek azalmış oldu.

Tabi sadece üretimlerimiz köylerde değil ticarette, sanayilerimizde, üniversitelerimizde aynen köylerdeki gibi birlik beraberlikten kopuk vaziyette olduğumuz için ihracatımızı artıran değil ithalatımızı artıran bir ülke olduk. Belki de en büyük sebeplerden biri Ankara’ya gönderdiğimiz pek çok milletvekillerini layıkıyla bizler seçmesini bilemediğimizden bu koskoca ülkeyi yönetmek için tek başına Tayyip Başkan ne yapsın.

Bu durumda pek çok köylü kardeşimizin evlerinin önünde birer, ikişer traktör olabiliyorsa mazot pahalı, gübre pahalı diye hiç konuşmasınlar.