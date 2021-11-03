Pahalı yakıt nedeniyle toplu taşımaya zam geliyor! Almanya’da ekonomik kriz derinleşiyor

Almanya'da milyonlarca yerel ulaşım kullanıcısı, otobüs ve tren yolculukları için daha yüksek maliyetlere hazırlıklı olmak zorunda. Yılın başında, birçok ulaşım birliği bilet fiyatlarını yükseltmek istiyor. Ancak, ek ücretler bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişmektedir.

Hamburger Verkehrsverbund (HVV), Hansa kentinde yaklaşan fiyat artışı hakkında "Bu kimseyi mutlu etmiyor" dedi. Aynı zamanda, dernek genel enflasyona atıfta bulundu. Daha yüksek maliyetlerin sadece bir kısmı yolculara yansıtılır - çok daha büyük kısmı vergi dairesi tarafından üstlenilir. Hamburgerlerin yıl başından itibaren ortalama yüzde 1,3 daha fazla ödemesi bekleniyor. HVV şehrin hazinesinden milyonlarca dolar almamış olsaydı, ek ücret oldukça yüksek olurdu. NDR'ye göre , bu yıl hibe, geçen yılın üç katı olan 200 milyon euro.

Büyükşehirlerde yüzde 1,5 ile 5,5 arasında ek ücret

Alman basın ajansının yaklaşan fiyat turuna ilişkin bir değerlendirmesinin gösterdiği gibi, diğer yerel nakliye şirketleri çok daha büyük fiyat artışları planlıyor. Taşımacılık birliğine bağlı olarak, ortalama tarife yüzde 5,5'e kadar artar.

Önde gelenlerden biri, daha büyük Nürnberg bölgesi için ulaşım birliğidir. Ancak VGN'de tarifeler üç yıldır ilk kez yükseliyor, nakliye şirketi artışı ortalama yüzde 5,5 oranında haklı çıkarıyor. Şehirden gelen hibeler sayesinde, Nürnberg'deki tarifeler bile tekrar sabit kalıyor.

Münih ve çevresinde, Aralık ortasına kadar bilet fiyatına yüzde 3,7 eklenecek. Stuttgart ve çevresinde yüzde 2,5 daha pahalı olacak. Almanya'nın en kalabalık bölgesi olan Verkehrsverbund Rhein-Ruhr'da tarifeler yüzde 1,7 ile biraz daha yavaş yükseliyor. Hessen'in büyük kısımlarını içeren komşu Rhein-Sieg- ve Rhein-Main-Verkehrsverbund'da yüzde 1.5'tir.

Gelir kaybı ve daha yüksek maliyetler

Örneğin Münih, "Korona salgını bize muazzam gelir açıkları getirdi" diyor. Birçok nakliye şirketi ayrıca müşterilere daha yüksek enerji fiyatları vermek veya artan tarifeler yoluyla yeni nakliye tekliflerini finanse etmek zorundadır.

Aşağı Saksonya'daki Bremen ve çevresi tam tersi bir rota izliyor, ancak Berlin ve Brandenburg'da da hiçbir şey değişmedi. Orada fiyatlar sabit kalıyor - ayrıca artan yakıt fiyatları karşısında yerel ulaşıma daha fazla yolcu çekmek için.

Uzun mesafe demiryolu trafiği Aralık ayından itibaren daha pahalı olacak

Deutsche Bahn, uzun mesafe taşımacılığı için Ekim ayının başında bunun müşteriler için daha pahalı olacağını şu sözlerle duyurdu: "12 Aralık'tan itibaren fiyatlar ortalama yüzde 1,9 artacak . Bu, 2012'den bu yana en yüksek ücrettir. Zaman çizelgesi değişikliği biletleri de bölgesel trafikte daha pahalı olacaktır."

Sürücüler için maliyetler son zamanlarda çok daha hızlı arttı. ADAC'a göre, dizel fiyatı Ekim sonunda litre başına 1.56 avro civarında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Benzin fiyatları, 2012'de şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine yakın, litre başına 1,70 Euro civarındadır. Yükselen enerji fiyatları aynı zamanda genel enflasyonun da itici gücüdür. Federal İstatistik Dairesi'ne göre, enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.