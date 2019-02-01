Uzun süren kovalamaca sonucu sokakta yürürken enselendiler
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta bulunan 5 kişi bir uzun süren kovalamaca sonucu sokakta yürürken yakayı ele verdi.01 Şubat 2019 Cuma 11:08
Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 5 şüpheli enselendi..
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen araçla kaçan şüpheliler, Kıyıboyu Caddesi'nden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne doğru ilerledi.
Takibi sürdüren ekipler, hafif ticari aracı Narcılaca Mahallesi'ndeki ara sokaklarda terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.
Ara sokakta yakayı ele verdiler
Araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelileri ara sokaklarda yürüdükleri sırada yakaladı.
Zanlılar ve hafif ticari araç, Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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