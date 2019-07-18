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Yargıtay'dan skandal! Paçavra Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına ilişkin beraat talebinde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
Yargıtay'dan skandal! Paçavra Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü tamamladı. Tebliğnamede, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hikmet Çetinkaya, yazar Aydın Engin'in hapis cezasının bozulmasını ve beraatına karar verilmesini istedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin diğer yönetici ve yazarları hakkında da önemli bir görüş sundu.

Ahmet Kemal Aydoğdu'nun hapis cezasına onama

Başsavcılık, bozma kararlarını bu isimlere de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirtti. Bu isimler şöyle:

Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Güray Öz.

Başsavcılık tebliğnamesinde Yunus Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onanmasını, Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise 10 yıl hapis cezasının onanmasını istedi.

HDP'li Şık'ın hapis cezasını bozma

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın örgüte yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması ve Şık'ın örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılaması suçundan yargılanması gerektiğini belirtti

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  1. İstanbul
  2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Cumhuriyet yazarları
  4. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay
  5. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç
  6. Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu
  7. Yönetim Kurulu Üyesi
  8. yazar Hikmet Çetinkaya
  9. yazar Aydın Engin
  10. Kadri Gürsel
  11. Bülent Utku
  12. Musa Kart
  13. Hakan Karasinir
  14. Mustafa Kemal Güngör
  15. Önder Çelik
  16. Güray Öz
  17. Başsavcılık tebliğnamesi
  18. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

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