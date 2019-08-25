Paçavra’nın ‘köşe karalayacısı’ Kur’an kurslarını hedef aldı! ‘Başörtülü çocuklar imajımızı zedeliyor’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Her fırsatta milletin kararlarına karşı duran, İslam’ın gereklerine karşıt tavırlarıyla gündemde kalan Cumhuriyet’in yazarlarından Işıl Özgentürk, “Şüphe et ki, doğruyu bulasın…” başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'yi yabancılara nasıl kötülediğini anlattı. Özgentürk, başörtülü miniklerin de ülke adına kötü bir görüntü olduğunu savunarak hem Kur’an kurslarına hem de başörtüsüne saldırdı.

Can Dündar dışarıda, Özgentürk içeride kötülüyor!

Özgentürk, ülkeyi nasıl güzelleyebileceğine yer verdiği yazıda, Türkiye’nin noksanlarının da nasıl genelleştirebileceğini anlatırken, “İki yabancıyı bu kez havaalanından aldıktan sonra şehir içinden merkeze götürüyorum. Karmakarışık bir trafik, sağdan soldan sollayanlar, yabancıların bir anda dilleri tutuluyor, korku tüneline girmiş gibiler. Onları şehrin merkezinde sıradan bir otele yerleştirip başlıyorum gezdirmeye” ifadeleriyle başladığı yazıda Kur’an kurslarının da ülke için kötü bir imaj oluşturduğu algısını yürütmeye çalışarak, “Arabamızı önce muhafazakâr bir semtteki bir kız Kuran kursunun önünde bekletiyorum, az sonra çocuk yaştaki kızlar, başları örtülü, ellerinde kitaplarıyla çıkıyorlar, yüzlerinde hiçbir neşe ifadesi yok” dedi. Başörtüsü düşmanlığını dile getiren paçavra yazarı, Kur’an kurslarının ve başörtülü miniklerin ülkeyi kötü gösterdiğini iddia ettiği yazıda ülkenin eksik yönlerini yabancılara gösterirken genele teşmil ederek Türkiye’yi nasıl kötüleyebileceğini anlatmaya devam etti.