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Paçavra’nın ‘köşe karalayacısı’ Kur’an kurslarını hedef aldı! ‘Başörtülü çocuklar imajımızı zedeliyor’

Cumhuriyet yazarlarından Işıl Özgentürk, kaleme aldığı yazısında Türkiye’yi yabancılara nasıl kötülediğini marifetmiş gibi anlatırken, Kur’an kurslarını da hedef göstererek başörtüsü hazımsızlığını ifade etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Paçavra’nın ‘köşe karalayacısı’ Kur’an kurslarını hedef aldı! ‘Başörtülü çocuklar imajımızı zedeliyor’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Her fırsatta milletin kararlarına karşı duran, İslam’ın gereklerine karşıt tavırlarıyla gündemde kalan Cumhuriyet’in yazarlarından Işıl Özgentürk, “Şüphe et ki, doğruyu bulasın…” başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'yi yabancılara nasıl kötülediğini anlattı. Özgentürk, başörtülü miniklerin de ülke adına kötü bir görüntü olduğunu savunarak hem Kur’an kurslarına hem de başörtüsüne saldırdı.

Can Dündar dışarıda, Özgentürk içeride kötülüyor!

Özgentürk, ülkeyi nasıl güzelleyebileceğine yer verdiği yazıda, Türkiye’nin noksanlarının da nasıl genelleştirebileceğini anlatırken, “İki yabancıyı bu kez havaalanından aldıktan sonra şehir içinden merkeze götürüyorum. Karmakarışık bir trafik, sağdan soldan sollayanlar, yabancıların bir anda dilleri tutuluyor, korku tüneline girmiş gibiler. Onları şehrin merkezinde sıradan bir otele yerleştirip başlıyorum gezdirmeye” ifadeleriyle başladığı yazıda Kur’an kurslarının da ülke için kötü bir imaj oluşturduğu algısını yürütmeye çalışarak, “Arabamızı önce muhafazakâr bir semtteki bir kız Kuran kursunun önünde bekletiyorum, az sonra çocuk yaştaki kızlar, başları örtülü, ellerinde kitaplarıyla çıkıyorlar, yüzlerinde hiçbir neşe ifadesi yok” dedi. Başörtüsü düşmanlığını dile getiren paçavra yazarı, Kur’an kurslarının ve başörtülü miniklerin ülkeyi kötü gösterdiğini iddia ettiği yazıda ülkenin eksik yönlerini yabancılara gösterirken genele teşmil ederek Türkiye’yi nasıl kötüleyebileceğini anlatmaya devam etti.

 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
  1. Cumhuriyet
  2. Can Dündar
  3. İslam
  4. Işıl Özgentürk
  5. Kur'an kursu

YORUM YAZ

  • ssseeessseee12 dk önce
    SU HALINLE BI AYNAYA BAKSAN AYNA SENDEN KORKACAK AMA SENIN CESARETIN YOK BAKMAYA CÜNKÜ KENDIN KENDINDEN KORKACAK BI GÖRÜNTÜN VAR BIZDE BU SURATA KÖPEKLER YALAMIYOR BIZI RAHAT BIRAKIN KENDINIZLE UGRASIN YETER AVRUPA PIYONLARI
  • osmanlı torunuosmanlı torunu13 dk önce
    fikirlerine katılmasam da başörtülü kardeşlerimizin ve genel olarak medresede eğitim gören kardeşlerimizin coşkulu veya neşeli olmamaları ve bir çoğunun aile zoruyla ya da emrivakiyle eğitim aldıkları da yadsınamaz bir gerçek..Ailelerimizde çocuklara sevgi ve iletişim zayıf olduğundan kendi yapamadığımız şeyleri o çocuklara dayatmamız da pek adil olmuyor malesef...Diyanetin hocaları ya da ehli sünnet cemmatlardeki sayısız fıkıh görmüş hocalarımızdan yüzde kaçı bir Metin BALKANLIOĞLU ya da İhsan ŞENOCAK veya Yasin GÜNDOĞDU hoca gibi coşkuludur...Hocalar, sözümona ümmet liderleri, ve aileler nekadar coşkulu ve samimiyse medrese ilmi gören kardeşlerimiz de okadar coşkulu samimi olacaktır..Bu haberleri vermekle haber yapmış olmuyorsunuz..Hangi köşe yazarınızın dertli suya sabona dokunur yazıları var..varsa da bunları nekadar gündemde tutabiliyorsunuz..Küffar görevini yapar yapacak da ...bizler ne kadar dürüstüz ne kadar kılıçtan korkuyoruz ve dilimize gem vurmuşuz ilk önce bunun hesabını yapmamız ve aynaya bakmamız ve buna göre yol almamız gerekmez mi...Ben hergün söyliyim bu hain bu kötü bu ümmet için bunu demiş bu bilmem ne...Kardeşim var mı ümmeti coşturan ve koşturan bir projeniz ve haberleriniz bundan haber veriniz..
  • GerçekGerçek19 dk önce
    Allah ben sizleri bölük bölük yarattım ki birbirinizi tanıyın sevin diye. İnsana bak elinde olmayan yetkiyle ilahlik tasliyor yazıklar olsun size. Hicmi güzellik görmüyorsun kur an okuyan insanda ne kadar körelmiş kalbin gözün hicmi vicdanın yok oda bir canlı üstelik aklı var Allah a inanmış onun dediklerini yapıyor sana olan zararı nedirki birgün git bak bakalım camilere oranın havadini kokla içine çek namaz kılan müslüman lari incele kalbini aç gözünü aç sonra da elini aç tövbe et inşallah Allah sana hidayet nasip eder. Amin.
  • FaşistlerFaşistler24 dk önce
    Sana ne sen kendi yuzune bak faşistler
  • KeremKerem27 dk önce
    Bir vatandaş olarak bende senin imajimizi zedelediğini düşünüyorum.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc27 dk önce
    Halâ chp'ye, hdp'ye,kemalistlere,laiklere,sözcü, cumhuriyet vb sol ve islâm düşmanlarına müslüman yada müslümanlara düşman değil veyahut tarafsızlar diyenlerin ne kadar CAHİL ne kadar AHMAK oldularını her seferinde gözlerinin ve kulaklarının içine soka soka ,gösteregöstere ilan eden islâm düşmanlarına rağmen halâ onların safında yer alan müslümanları görünce insanın ister istemez içi acıyor, aklı almıyor...ALLAH ONLARA HİDAYET VERSİN NASİP DEĞİLSE DE MÜSLÜMANLARDAN YAZMASIN...YAZIKLAR OLSUN O AHMAKLARA VE CAHİLLERE...EN ÇOK İSLÂMA ZARAR VEREN İŞTE BUNLAR.CHP, Hdp,komünist partili vb partilerde olup veya kemalist,laik vb ideolojilerden olup namaz kılanlar var. Bu nasıl bir inanç hiç mi utanmıyorlar namaza duruken ALLAH'a ve RESÛLÜNE ve dinine savaş açanlarla yan yana durmalarına rağmen, nasıl bir inanç bu...BİLEM VARSA SÖYLESİN.
  • NurNur31 dk önce
    İmaja gel!! Gelmiş 70 yaşına gençlik taslıyor kendin ol maskeli suratınla gençlerle uğraşma. İmaj insanlıktır sevgidir merhamettir dostluktur paylaşmaktır saygıdır tevazudur Allahın emirlerini yerine getiren insanlara karışma hakkını nereden buluyorsun bayan kimsin sen önce sen kendi imajını düzelt yaşını başını almışsın ama boş yaşamışsın Allahın hidayet vermediklerindensin yazık o başını kapayan gençlerini de anlayamazsın Allah o hissi vermemiş demek hak etmedin hissetmedğin şeyler için ahksm kesme kimsenin dinine karışma senin dinin sana bizim dinimiz bizenereni açarsan aç ama müslümanlara karışma haddini bil
  • DALLIDALLI34 dk önce
    CUMHURİYETİ DEMOKRASİYİ İNSAN HAKLARINI İÇİNE SİNDİREMEYENLER KENDİ KAFALARINDAKİ FAŞİZMİ SAVUNUR.TÜRKİYEDE DİKDATÖRLÜK OLSAYDI BÖYLE BOLKESEDEN BASIN HÜRRİYETİ BULAMAZLARDI.EH BAKARSIN BİR GÜN BİR VİCDANLI SAVCI Bİ SORUVERİR.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR43 dk önce
    senin o imajını KÖPEKLER yalasın

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