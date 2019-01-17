Cumhuriyet paçavrasından Erdoğan ve Bahçeli’ye “idam” tehdidi

yeniakit.com.tr 95 yıllık Cumhuriyet paçavrası, İslam ve Müslüman düşmanlığında zirve yaptı, mütedeyyin idarecilerden dolayı yaşadığı hazımsızlığı açık açık dile getirmeye başladı. Daha önce de yayımladığı bir karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık bir şekilde idamla tehdit eden sözde gazete, bugün de birinci sayfadan yayımladığı, “Cumhuriyet’in Gücü” başlıklı yazıda aynı skandalı tekrarladı.

“Bizi dinleseler darbe olmazdı”

Söz konusu yazıda, “Evet, Cumhuriyet gazetesi siyasal iktidarları eleştirmiştir. Eleştirir ancak yol da gösterir. Eğer 1960 dönemi DP iktidarı Cumhuriyet gazetesini ve başyazarı Nadir Nadi’yi dinleseydi, 27 Mayıs askeri hareketi olmayabilirdi. Aynı biçimde, Cumhuriyet gazetesine kulak verilseydi 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri de olmayabilirdi.” ifadeleri kullanılırken, karalanan köşe, “Bu tespit Cumhuriyet gazetesini hedef haline getirenlere ve bugünkü siyasal iktidara da bir uyarıdır.” cümlesiyle noktalandı.

“Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘sizi asarız’ diyor”

Cumhuriyet’in bu rezalet yazısı, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla, Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, şunları söyledi:

“Bu yazının bir de özü şu, diyor ki Cumhuriyet gazetesi bugün Erdoğan’a ve AK Parti’ye, hatta Cumhur İttifakı’na, hatta Erdoğan’ın yanı sıra Bahçeli’ye, ‘Sizi asarız’ diyor. Bakın bu kadar net söylüyorum, diyor ki bugün Cumhuriyet gazetesi yayımladığı yazıda; ‘Ey Erdoğan! Ey Bahçeli! Sizi asacağız.’ İşte belgesi burada.”

Usta gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu da, söz konusu yazıda darbe tehdidi yapıldığını vurguladı ve şöyle konuştu:

“Cumhuriyet’in gücü diye başlık atıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, ‘daha evvelden ben size örnek vereyim, bakın Cumhuriyet’in gücü nedir, siz anlayın’ diyorsunuz. ‘27 Mayıs öncesinde biz Demokrat Parti’ye, Adnan Menderes’e hatırlatmalarda bulunduk ama Adnan Menderes bunları dinlemedi, sonu nedir, sonu idamdır. Dolayısıyla size de şimdi hatırlatmalarda bulunuyoruz, bu hatırlatmalarımızı dinleyin, cumhuriyet’in gücünün farkına varın, yoksa... Yoksasını şimdi söylemeyelim. Sonrası bugün için suçtur.’”

“Zaten darbecilerle çalışıyordunuz”

Karahasanoğlu, “27 Mayıs’ta sanki Demokrat Parti’nin lehine bir tavsiyede bulunmuşlar gibi anlatıyor, öyleyse eğer samimi bir şekilde siz demokrat partiye, şu konuda yanlış yapıyorsunuz demiş olsaydınız, 27 Mayıs’tan sonraki günlerde Adnan Menderes’in asılmasını bayram günü olarak kutlattırmazdınız. Devrim diye kutlattırmazdınız. gazetenizde bunların manşetlerini atmazdınız. Siz zaten oradaki darbecilerle birlikte çalışıyordunuz.” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, “Medyada darbecilerin sözcülüğünü yapan bir Cumhuriyet gazetesi var” tespitinde bulundu.

Darbe istemiyorsan, gerçekleştiği zaman niye karşı çıkmadın?

Ayrıca usta kalem, Cumhuriyet’in darbe olmasın diye uyardığı halde darbe gerçekleştiği zaman, söz konusu askeri müdahalelere karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Sunucu Dağıstanlı, gazeteci Fahrettin Dede’nin yeniakit.com.tr’de yazdığı, “Kemalist Cumhuriyet’in FETÖ’cü Cumhuriyet’ten ne farkı var?” başlıklı yazısının anımsatarak, “Çok güzel bir cümle vardı orada, ‘Punto farkı’ diyor. Bu gazetenin 95 yılının ayrım noktaları punto farkıdır.” dedi.

Kemalist Cumhuriyet’in FETÖ’cü Cumhuriyet’ten ne farkı var?