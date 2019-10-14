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Paçavra Cumhuriyet'e sert tepki: Yakında Atatürk'ü bırakıp Esed'e tapacaklar

Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda skandal manşet ve başlıklar gündeme gelen ve sürekli olarak Esed gazı veren Cumhuriyet gazetesine çok sert tepki gösterdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:06

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme ilişkin yorumları dikkat çekti.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Barış Pınarı Harekatı sürecinde sürekli olarak 'Esed ile görüşülmeli' gazını pompalayan Cumhuriyet gazetesine çok sert çıktı.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet'im Esed sevgisinden dolayı yakın zamanda Atatürk'e tapmaktan vazgeçeceğini söyleyerek, "Cumhuriyet'in manşetine bakar mısınız? 'Esed, PYD ile anlaştı' PYD, Amerika'dan aldığı silahlarla bir devletçik kurmaya çalışıyor. ABD, PYD'yi yalnız bırakıyor. PYD düne kadar karşı çıktığı Esed ile bir araya gelmeye kalkıyor. Rusya düne kadar Türkiye ile işbirliği içindeydi. Cumhuriyet'te çıkıp 'Esed'i çağırdılar' diye manşet atıyor. Hay Esed kadar başınıza taş düşsün. Ne bu Esed sevgisi ya, yakında Atatürk'ü bırakıp Esed'e tapacaklar" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:06
  1. Esed
  2. Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğl

YORUM YAZ

  • TuranTuran35 dk önce
    Tapmak Arapların genlerinde var. Bizde yok.
  • Tata TongaTata Tonga35 dk önce
    ha akit ha cumhuriyet... 
  • aliali36 dk önce
    git ulan sahtekar 
  • Musa KayaMusa Kaya44 dk önce
    Sacmalamis yine her zamanki gibi. Hem Yillarin gazetesi Cumhuriyet pacavra oluyor Ak-it gazete mi oluyor. Kargalar bile gulmez buna be!
  • OzanOzan52 dk önce
    Sen git seytan tasla stres atarsin
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu58 dk önce
    Hiçbir Atatürkçü Esad a tapmaz

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