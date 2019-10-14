Paçavra Cumhuriyet'e sert tepki: Yakında Atatürk'ü bırakıp Esed'e tapacaklar

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme ilişkin yorumları dikkat çekti.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Barış Pınarı Harekatı sürecinde sürekli olarak 'Esed ile görüşülmeli' gazını pompalayan Cumhuriyet gazetesine çok sert çıktı.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet'im Esed sevgisinden dolayı yakın zamanda Atatürk'e tapmaktan vazgeçeceğini söyleyerek, "Cumhuriyet'in manşetine bakar mısınız? 'Esed, PYD ile anlaştı' PYD, Amerika'dan aldığı silahlarla bir devletçik kurmaya çalışıyor. ABD, PYD'yi yalnız bırakıyor. PYD düne kadar karşı çıktığı Esed ile bir araya gelmeye kalkıyor. Rusya düne kadar Türkiye ile işbirliği içindeydi. Cumhuriyet'te çıkıp 'Esed'i çağırdılar' diye manşet atıyor. Hay Esed kadar başınıza taş düşsün. Ne bu Esed sevgisi ya, yakında Atatürk'ü bırakıp Esed'e tapacaklar" dedi.