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Paçavra BirGün’ün din düşmanlığı devam ediyor

BirGün yazarı Tarık Günersel, çocuk yaşta gerçekleşen evlilikleri İslamî emirmiş gibi göstererek din düşmanlığı yaptı. Günersel, Irak’ta 8-9 yaşlarında kızlarla evlenenler için “Bunda ‘sapıklık’ değil, inanç temelli bir kültür var. İslam -bir kolu ve hatta en tutucu haliyle- aynı zamanda bu da.” ifadelerini kullanarak İslâm’a saldırdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Paçavra BirGün’ün din düşmanlığı devam ediyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Paçavra BirGün’ün dine ve dindarlığa düşmanlığı sürerken, gazete ‘yazar’ı Tarık Günersel, 8-9 yaşındaki çocuk evliliklerinin İslâmi uygulamalar olduğu yalanını dillendirerek İslâm’ı hedef aldı. Günersel, “Tüm dinler (ve dinleştirilmiş ideolojiler) dogmalara -sorgulanamaz ve eleştirilemez birkaç varsayıma- bağlı değil mi? Aklını teslim eden reşit/yetişkin sayılabilir mi? Bir tür engellilik.” ifadeleriyle de dini değerleri kutsal sayıp benimseyen dindar camiayı ‘engelli’ olarak niteledi.   

Çocuk evliliklerinden İslam’ı sorumlu tuttu

‘yazar’ Günersel, İslam’ı bahane edip çocuk yaştaki kızlarla evlenenler üzerinden İslam’a saldırdı. Bilimci ‘yazar’, “Bu da böyle bir mutlu aile tablosu: Iraklı bir Müslüman ile sekiz ve dokuz yaşlarındaki iki karısı. Lütfen ‘İslam bu değil’ deme kolaycılığına kaçmayalım. İşin asıl tatsız yanı şu: Bunda ‘sapıklık’ değil, inanç temelli bir kültür var. İslam -bir kolu ve hatta en tutucu haliyle- aynı zamanda bu da.” ifadeleriyle, oryantalist güruhla aynı dili kullanarak İslam düşmanı tutumunu sürdürdü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
  1. Tarık Günersel
  2. Birgün gazetesi
  3. Çocuk Evlilikler

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