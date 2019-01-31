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PAC-MAN, Red Bull kutusunda

Red Bull, tüm oyunseverleri 1 Şubat-30 Nisan'da Red Bull PAC-MAN kutuların açma halkasındaki kod ile PAC-MAN mobil uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerini keşfetmeye davet ediyor

31 Ocak 2019 Perşembe 13:52
PAC-MAN, Red Bull kutusunda

İSTANBUL (AA) - Red Bull, oyunseverlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre,1 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alacak olan Red Bull PAC-MAN ürünü, sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1980'den beri oynanan ve hala popülaritesini koruyan PAC-MAN, tüketicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

1 Şubat ila 30 Nisan tarihleri arasında oyunseverler, PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlar ile açacak.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:52
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