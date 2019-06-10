PAB Başkanı Barron TBMM'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü. Şentop, Barron'u başkanlık makamının girişinde karşıladı. Şentop ve Barron, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, PAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Yeşim Uslu da katıldı. Şentop, görüşme sonrasında konuğu onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.



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