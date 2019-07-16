0553 313 94 23

P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlör n11.com'da

Zarif tasarımı, kompakt boyutu, 275 gram ağırlığıyla P2 Royal Blue taşınabilir hoparlör, kusursuz müzik keyfini ev ve ofislerden sokağa taşıyor

16 Temmuz 2019 Salı 13:00
P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlör n11.com'da

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlörünü müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor.

n11.com açıklamasına göre, Bang & Olufsen, gittiği her yerde kusursuz müzik deneyimi yaşamak isteyenler için Danimarkalı ünlü ve ödüllü endüstriyel tasarımcı Cecilie Manz tarafından tasarlanan yeni nesil taşınabilir hoparlörü P2 Royal Blue ile n11.com'daki yerini aldı.

Minimalist ve hafif tasarımına rağmen mükemmel ses deneyiminden ödün vermeyen ürün, hafif yapısı, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı tasarımıyla bu yaz plajların havasını değiştirecek.

Zarif tasarımı, kompakt boyutu, 275 gram ağırlığıyla P2 Royal Blue, kusursuz müzik keyfini ev ve ofislerden sokağa taşıyor.

Dayanıklı alüminyum kasası ve taşıma askısıyla kullanıcısına taşıma kolaylığı sunan P2 Royal Blue, tek şarjla kullanıcısına 10 saate kadar kesintisiz müzik keyfi yaşatıyor.

Danimarkalı ses mühendislerinin dijital müzik koleksiyonlarını yanlarından ayırmayanlar için bluetooth desteğine yer verdiği ürün, tek bir dokunuşla bulunduğu ortamı hareketlendiriyor.

Akustik ve güçlü sesiyle kulağa, çakıl taşı tasarımıyla göze de hitap eden taşınabilir hoparlör, üzerindeki dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerine de imkan tanıyor.

15 dakika kullanılmadığında kendini kapatarak pilden tasarruf eden ürün, Apple Siri ile Google Asistan sesli komutlarını destekliyor ve Beoplay App sayesinde müzik yönetimini kişiselleştirebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:00
  1. n11.com
  2. P2 Royal Blue

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    1. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    2. S-400 sevkiyatında yeni gelişme!
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. “Meclise girselerdi onları silahla..
    5. Toroslar’da 15 Temmuz demokrasi..
    6. Başakşehir'in yıldızı Demba Ba:..
    7. Öğretmen baba hemşire kızını boğarak..
    8. Red Bull Cliff Diving’de şampiyonlar..
    9. Kamyonet takla attı: 1 ölü
    10. Su kesintisi uyarısı
    11. Kars 36 Spor’a Elazığlı hoca
    12. Deli balı şifa niyetine yiyip ölmeyin
    13. Konteyner limanı Mersin’e yapılacak
    14. İran Fransa vatandaşı akademisyenin..
    15. Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde dere içi..
    16. ABD'de kürtaj kısıtlamaları yürürlüğe..
    17. Sahibinden kaçan keçiyi zabıtaya..
    18. Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
    19. Türk devinden yerli otomobil hamlesi
    20. THY ile daha yükseklere
    21. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    22. Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe..
    23. P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir..
    24. Matruşka yumurta
    25. Dritf yapan otomobil sürücüsüne 5 bin..
    26. Hakkari'den acı haber: 1 şehit!
    27. Metil alkol kullanımı arttı
    28. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatı..
    29. Libya'da Hafter güçleri hastaneyi..
    30. İstanbul’da, 1.5 milyonluk klima ve..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler