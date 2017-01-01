Özyurtlar’dan kampanya atağı

Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, KONUTDER öncülüğünde başlatılan kampanyaya tüm projeleriyle katılıyor. Esenyurt bölgesinde konumlanan Özyurtlar imzalı tüm yeni projelerde yüzde 25 peşinatla konut sahibi olmak mümkün. Tüketicilerin, 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanabileceklerini söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ‘’Konutta yeni bir alım fırsatı oluştu. Özellikle bizim gibi markalı konut üretenler iki yıldır fiyatları sabit tutmaya gayret etti. Son kampanya konut stoğunu eritmekte faydalı olacaktır’’ dedi. Kampanya; ‘NLogo İstanbul’, ‘Ncadde Hayat’, ‘NCaddeOttoman’, ‘Meydan Ardıçlı’, ‘Ödül İstanbul’ ve ‘NCadde Ateş Corner’ projelerinde geçerli olacak.