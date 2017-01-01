Özyurtlar’dan kampanya atağı

KONUTDER öncülüğünde başlatılan kampanyaya tüm projeleriyle katılan Özyurtlar Holding, kendi imzasını taşıdığı tüm yeni projelerde yüzde 25 peşinatla konut sahibi olma fırsatını sunuyor.

Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, KONUTDER öncülüğünde başlatılan kampanyaya tüm projeleriyle katılıyor. Esenyurt bölgesinde konumlanan Özyurtlar imzalı tüm yeni projelerde yüzde 25 peşinatla konut sahibi olmak mümkün. Tüketicilerin, 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanabileceklerini söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ‘’Konutta yeni bir alım fırsatı oluştu. Özellikle bizim gibi markalı konut üretenler iki yıldır fiyatları sabit tutmaya gayret etti. Son kampanya konut stoğunu eritmekte faydalı olacaktır’’ dedi. Kampanya; ‘NLogo İstanbul’, ‘Ncadde Hayat’, ‘NCaddeOttoman’, ‘Meydan Ardıçlı’, ‘Ödül İstanbul’ ve ‘NCadde Ateş Corner’ projelerinde geçerli olacak.

  1. Özyurtlar Holding
  2. KONUTDER
  3. Esenyurt
  4. konut kredisi
  5. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt
  6. NLogo İstanbul
  7. Ncadde Hayat
  8. NCaddeOttoman
  9. Meydan Ardıçlı
  10. Ödül İstanbul
  11. NCadde Ateş Corner
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