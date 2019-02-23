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Özyeğin Üniversitesi “Sectoral Orienteering” etkinliği

Özyeğin Üniversitesi 9. Sectoral Orienteering etkinliğinde öğrenciler, sektör profesyonelleri ve girişimcilerle bir araya gelecek

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
Özyeğin Üniversitesi “Sectoral Orienteering” etkinliği

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi 9. Sectoral Orienteering etkinliğinde öğrenciler,sektör profesyonelleri ve girişimcilerle bir araya gelecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim deneyiminde dönüşüm oluşturma felsefesiyle hayata geçirdiği Sektörel Eğitim Programı ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen “THE AWARDS ASIA 2019”un "Öğrenciler için Üstün Destek" kategorisinde, en iyi 8 üniversite arasında gösterilen Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), bu felsefenin yansıması olan “Sectoral Orienteering” etkinliğinin bu yıl dokuzuncusuna ev sahipliği yapacak.

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi tarafından 25 Şubat-1 Mart'ta Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlikte pek çok panel, sergi, workshop, konser ve etkinlikte öğrenciler akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve sportif alanda ilgi ve hedeflerine yönelik farklı etkinliklere katılırken, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek “geleceklerini” bugünden tasarlama olanağına sahip olacak.

Üniversite ve iş dünyası iş birliğinde önemli bir işlevi dokuz yıldır başarıyla sürdüren Sectoral Orienteering, inovatif bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri kavramına da farklı yorum getiriyor. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bir hafta sürecek panel, söyleşi, sanat etkinlikleri gibi farklı platformlarda, alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve esin kaynağı girişimcilerle bir araya gelerek, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı buluyor.

Sosyal, kültürel ve mesleki içeriklerle zenginleştirilmiş program, “ÖzÜ Dönüştürücü Eğitim Felsefesi”ne paralel bir yaklaşımla, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ve farklı gelecek beklentilerini de göz önüne alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, şunları kaydetti:

"Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimimizin düzenlediği ve sektörlerle iç içe eğitim felsefemizi en kapsamlı şekilde yansıtan etkinliklerimizden biri olan Sectoral Orienteering'in bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sectoral Orienteering etkinliği, Özyeğin Üniversitesi’nin dönüştürücü eğitim felsefesi çerçevesinde, her öğrenciyi çok boyutlu bir birey olarak ele alan öğrenci gelişimi yaklaşımı doğrultusunda ayrıntılı bir çalışmayla tasarlanıyor.

Öğrencilerle şirketleri bir araya getiren geleneksel kariyer günlerinden farkı, gençlere merakları, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerine yön çizme fırsatı sunan, yenilikçi ve hedef odaklı bir anlayışa sahip olması. Çok farklı alanlarda çalışan sektör temsilcileriyle vaka çalışmaları, sektörel sohbetler, workshoplar, mülakat simülasyonları ve kültürel aktivitelerle öğrencilerimize deneyim esaslı bir imkân sağladığımızı ve önemli bir vizyon kazandırdığımızı düşünüyoruz.”

“Sectoral Orienteering” uygulaması, bugünün iş dünyasında giderek önemini kaybeden geleneksel “kariyer günleri” ve “kariyer fuarları”na daha hedef odaklı, yenilikçi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bu uygulama ile ÖzÜ öğrencileri, alanının önde gelen şirketleri, yöneticileri ve çalışanları ile farklı platformlarda bir araya gelerek değişik sektörlerle ilgili bilgi alıyor, alanlarının uzmanlarıyla deneyimlerini konuşma imkânı buluyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
  1. “Sectoral Orienteering” etkinliği
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