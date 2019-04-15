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Özyeğin Üniversitesi Herve This'i ağırladı

Özyeğin Üniversitesi, 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nota Nota Pişirmek adlı etkinlikte moleküler gastronomi kavramının isim babası Fransız bilim insanı Prof. Herve This'i İstanbul'da ağırladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:08
Özyeğin Üniversitesi Herve This'i ağırladı

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümü, moleküler gastronomi kavramının isim babası Fransız bilim insanı Prof. Herve This'i özel bir program ile İstanbul'da ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nota Nota Pişirmek adlı etkinlikte yeni nesil moleküler gastronomi teknikleri, uygulamalı olarak sektörün önde gelen isimleri, öğrenciler ve basın mensupları ile paylaşıldı. Herve This etkinliğe katılan davetliler için özel bir gastroshow da sundu.

Etkinlikte, Türkiye’de ilk kez Özyeğin Üniversitesinde açılacak olan Gastronomi ve Tasarım Yüksek Lisans Programı’na ilişkin detaylar da katılımcılarla paylaşıldı.


- "Müzikte sentetik müzik ne ise mutfakta da ‘Nota Nota Pişirme’ odur"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Herve This, moleküler gastronomi olarak tanımlanan bilimsel disiplinin dünya çapındaki üniversitelerde giderek yayıldığını dile getirdi. Dünyada her geçen gün daha fazla laboratuvar ve ekibin, kimya, fizik ve biyolojiden yararlanarak mutfak olgusunun farklı mekanizmalarında keşif yolculuğuna çıktığını belirten Herve This, şunları kaydetti:

"Öte yandan kimya laboratuvarlarındaki modern araçların mutfaklarda kullanılmasıyla ortaya çıkan moleküler pişirme adlı yepyeni bir teknik, dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Sifonlar, düşük derecede pişirme, döner buharlaştırıcılar ve ultrasonik sondalar... Bütün bunlar sayesinde yeni bir stil ortaya çıktı; moleküler mutfak. 1994'ten beri ise moleküler gastronominin yeni bir uygulama şekli olarak, dünyanın her yanında yepyeni bir fikir filizlenmekte: ‘Nota Nota Pişirme.’ Müzikte sentetik müzik ne ise mutfakta da ‘Nota Nota Pişirme’ odur. Yani saf bileşiklerden bir yemek ortaya çıkarmaktır. Bu teknik akla hayale gelmeyen sonuçlar doğurabilir. Çünkü kıvamdan renge, tattan kokuya, besin içeriğinden toksikliğe kadar yemeğin her unsuru şefin kontrolü altındadır. Ve böylece yepyeni bir mutfak sanatı karşımıza çıkar."


- "Prof. Herve This, dünyaca tanınmış birçok şefe de ilham kaynağı olmuş"


Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar ise dünyaca ünlü akademisyen Prof. Herve This’i, Özyeğin Üniversitesinin 10. kuruluş yıl dönümünde, öğrencilerin gelişen gastronomi eğilimlerden ilham almaları ve sektör paydaşlarının hızla değişen mutfak sanatları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bir araya getirdiklerini aktardı.

Alemdar, “Değerli bilim insanı Prof. Herve This’in bu avangard yaklaşımı, hızla büyüyen dünya nüfusu, artan gıda ihtiyacı ve büyüyen israf ve atıklara bir çözüm önerisi olabileceği hususunda, dünyayı paylaşan bizleri oldukça heyecanlandırmış ve ümitlendirmiştir. Yeni nesil pişirme yöntemlerine, gıda birleşenlerini kullanarak, alternatif beslenme yöntemleri de ekleyerek sunan Prof. Herve This, dünyaca tanınmış birçok şefe de ilham kaynağı olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Moleküler gastronomi kavramının mimarı olarak bilinen Prof. Herve This’ten akademik açıdan da önemsedikleri farklı ve değerli bilgiler edindiklerini dile getiren Alemdar, "Gıdaların moleküler yapısı, farklı ısılarda hazırlanan yemeklerin nasıl değişkenlik gösterdikleri, tadın beyin tarafından algılanması, bu anlamda tat alma duyusunun yorumu bunlardan birkaçı. Bu çalışmalarımıza paralel olarak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek eğitimine bir ivme kazandırmak amacıyla, 1 Mayıs – 20 Haziran 2019'da, ‘Gastronomi ve Tasarım’ Yüksek Lisans Programımıza başvuruları kabul edeceğimizi ve 2019 Güz dönemi itibariyle, tezli yüksek lisans eğitimimize başlayacağımız müjdesini de paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.


- "Gıda, enerji ve su krizi için de alternatif bir çözüm modeli sunuyor"


Paris Ulusal Tarım Bilimi ve Araştırma Enstitüsü (INRA) Üyesi ve Fransız Bilim Akademisi Yemek Bilimi ve Kültürü Bölümü Akademik Direktörü Prof. Herve This, gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve kimyasal bileşenleri kullandığı yeni nesil yemek pişirme yöntemleriyle tanınıyor.

İmzasını taşıyan kitaplar ve uygulamalarıyla uluslararası çapta pek çok şefe ilham kaynağı olan Herve This, moleküler gastronomiye getirdiği ve temel gıdaların bileşenler kullanılarak pişirilmesini sağlayan yenilikçi yaklaşımıyla dünyadaki gıda, enerji ve su krizi için de alternatif bir çözüm modeli sunuyor. Prof. Dr. Herve This’in çalışmalarına göre yeni nesil pişirme yöntemleri ve kimyasal bileşenlerin mutfakta kullanılması, ürünlerin nakliye sürecinde meydana gelen gıda bozulmalarını engelleyeceği gibi, gıdanın 'çiftlikten çatala olan yolculuğu' sırasında oluşacak yiyecek israfını da önleyebilir.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:08
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