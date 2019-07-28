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Özverili gece bekçileri ödüllendirildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, bıçakla yaralanan Suriyeli’nin kanını durdurmak için üzerinden çıkarttığı atletii ile tampon yapan gece bekçisi ve ona yardım eden arkadaşını ödüllendirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:29
Özverili gece bekçileri ödüllendirildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, bıçakla yaralanan Suriyeli’nin kanını durdurmak için üzerinden çıkarttığı atletii ile tampon yapan gece bekçisi ve ona yardım eden arkadaşını ödüllendirdi.


Sivas’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir gece bekçisinin yararı Suriyelinin kanamasını durdurmak için üzerinden çıkarttığı atleti ile tampon yapması cep telefonu kameralarına yansımıştı. Gece bekçisinin bu davranışı izleyenler tarafından taktir topladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, yaralı Suriyeliye ilk yardım müdahalesinde bulunan iki gece bekçisini makamında kabul ederek teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:29
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