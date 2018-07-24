Özüne dönen Muharrem'den skandal paylaşım! 'Eğitimli yobazlar'

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası özüne döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, dinine bağlı ve okumuş vatandaşları 'eğitimli yobazlar' olarak nitelendirdi.

Seçim döneminde gittiği her bölgede 'sevgi pıtırcığı' gibi görünen İnce, kaybedeni olduğu seçimlerin ardından halka ve tercihlerine duyduyu nefreti yeniden gün yüzüne çıkardı.

Seçim çalışmları kapsamında gittiği şehirlerde dindar seçmene şirin görünmek için cuma namazları kılan, başörtülü kız kardeşini yanından ayırmayan İnce, 24 Haziran sonrasında fırıldak gibi özüne döndü.

PROVOKATÖR LAİKÇİLİĞİNİ TEDAVÜLE ÇIKARDI

Toplumsal kimliğini muhafazakâr olarak tanımlayan halka karşı hakaretlerde bulunan İnce, Twitter paylaşımında, “Çağdaş Muhafazakâr” anlayışla hiçbir ilgisi olmayan “eğitimli yobazlara” sormuyorum. Kendini muhafazakâr zanneden bilgisiz ve ilgisizlere sormuyorum. Çünkü onların cevabı yok, saplantıları ve ezberleri var. Demokrasiye inandığını iddia edenlerin sesi neden çıkmıyor?" ifadeleriye provokatör laikçiliğini yeniden tedavüle çıkardı.

SEÇİMİ KAZANAMAYINCA ÇAMURA BAŞLADI

24 Haziran hezimetinin ardından kendini şişelere vuran İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay veren seçmene saldırmayı büyük bir nefretle sürdürüyor.

CHP'nin yıllardır değişmeyen tek programı olan, halkı ve değerlerini aşağılama öğretisine göbekten bağlı olan İnce, 24 Haziran'a giden süreçte dindar halkın sempatisini kazanmak için türlü şebekliklere başvurarak her yolu denemişti.