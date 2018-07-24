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Özüne dönen Muharrem'den skandal paylaşım! 'Eğitimli yobazlar'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası özüne dönerek Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Muhafazakârlara hakaretlerde bulunarak 'saplantılı' diyen İnce, eğitim almış mütedeyyin vatandaşlara ise 'eğitimli yobazlar' ifadesini kullandı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:55
Özüne dönen Muharrem'den skandal paylaşım! 'Eğitimli yobazlar'

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası özüne döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, dinine bağlı ve okumuş vatandaşları 'eğitimli yobazlar' olarak nitelendirdi.

Seçim döneminde gittiği her bölgede 'sevgi pıtırcığı' gibi görünen İnce, kaybedeni olduğu seçimlerin ardından halka ve tercihlerine duyduyu nefreti yeniden gün yüzüne çıkardı.

Seçim çalışmları kapsamında gittiği şehirlerde dindar seçmene şirin görünmek için cuma namazları kılan, başörtülü kız kardeşini yanından ayırmayan İnce, 24 Haziran sonrasında fırıldak gibi özüne döndü. 

PROVOKATÖR LAİKÇİLİĞİNİ TEDAVÜLE ÇIKARDI

Toplumsal kimliğini muhafazakâr olarak tanımlayan halka karşı hakaretlerde bulunan İnce, Twitter paylaşımında, “Çağdaş Muhafazakâr” anlayışla hiçbir ilgisi olmayan “eğitimli yobazlara” sormuyorum. Kendini muhafazakâr zanneden bilgisiz ve ilgisizlere sormuyorum. Çünkü onların cevabı yok, saplantıları ve ezberleri var. Demokrasiye inandığını iddia edenlerin sesi neden çıkmıyor?" ifadeleriye provokatör laikçiliğini yeniden tedavüle çıkardı.

SEÇİMİ KAZANAMAYINCA ÇAMURA BAŞLADI

24 Haziran hezimetinin ardından kendini şişelere vuran İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay veren seçmene saldırmayı büyük bir nefretle sürdürüyor. 

CHP'nin yıllardır değişmeyen tek programı olan, halkı ve değerlerini aşağılama öğretisine göbekten bağlı olan İnce, 24 Haziran'a giden süreçte dindar halkın sempatisini kazanmak için türlü şebekliklere başvurarak her yolu denemişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:55
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    kendisinden olmayanları tu kaka politikası edinmiş. yanlış yolda vede cahil biri olduğunun göstergesi bu.
  • Talat CanTalat Can1 sa önce
    Gerçekten merak ediyorum; acaba 24 Haziran seçimlerinden önce bu adamın dindar biri olabileceğine ihtimâl veren kaç kişi, daha doğrusu "kaç enâyi" oldu?
  • M.AliM.Ali1 sa önce
    Şimdi bu herif bu öfkeyle Cuma namazını da bırakır.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Seçim gecesi doldur be meyhaneci şarkısıyla sızan zavallı bir mahluk bırakın çukurunda debelensin dursun
  • Hakikat Hakikat 27 dk önce
    Bunlar karaktersiz adiler niyemi? Çunku akpartiye oy veren ilim ehli bilgili ferasetlidir ondan. .bu sarhoş bu sozleri sarf edemez. .bunlarin karakteri kurani kerimde net olarak anlatilmiştir. .gozleri var göremez dilleri var hakki soyleyemez v.'s. .bunlar mühürlu zavallilar
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Böyle afgurana hoşt hoşt !! İki ayaklı Kuyruksuz i. denir
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Katran misali
  • receprecep16 dk önce
    kim bastı bu arkadaşın ayağına söyleyin kim
  • Hakikat Hakikat 27 dk önce
    Bunlar karaktersiz adiler niyemi? Çunku akpartiye oy veren ilim ehli bilgili ferasetlidir ondan. .bu sarhoş bu sozleri sarf edemez. .bunlarin karakteri kurani kerimde net olarak anlatilmiştir. .gozleri var göremez dilleri var hakki soyleyemez v.'s. .bunlar mühürlu zavallilar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Herkesin Cumhurbaşkanı, Olacaktın Değil mi? Yalancı İki Yüzlü. Yemezler.
  • receprecep24 dk önce
    ya chp seçmeni üyesi millet vekili ya bunların bir çizgisi var o da belli sosyal medya ve iletişim araçlarından görüyoruz.bunlardan iş beklemek zaman kaybı o kadar.
  • HACIHACI40 dk önce
    Yürü git ince ince.Muhatap almaya bile değmeyecek saplantılı yobazın kralı sensin.
  • receprecep18 dk önce
    yahu bakımdan 24 haziranda çıkmadımı bunlar galiba çıkamadılar çıkamayacaklar da galiba
  • emirhan emiremirhan emir54 dk önce
    yavvv inceyi birak kazanan kazanmis ve koltuguna oturmus fakat vaatler ne oldu dolar ucuyorrrrrrrrrr 2023 temi inecek bize yol gosterin yavvv
  • Nur Nur 1 sa önce
    İşte buuuu chp zihniyeti çağdaş medeni olduğunu söyleyen okumuş cahillerüst üste dibe vurmalarına rağmen halamilleti çözemeyen hala egolarının esiri olan sizler bu milletin artık sizden bıktığını anlamakta ısrarcısınızbizde sizi iktidar yapmamakta ısrarcıyız bir ak partiye bir cumhurbaşkanımızabirde size bakıyoruzhamd ediyoruz Allah esirgesin bu ülkeyi sizden ha kk ha ince ince!!! Al birini vur ötekine
  • KılıçKılıç30 dk önce
    Hacı muaremm cumayıda bırakmıştır kesin pis pis sırıtmasına ne demeli
  • hasanhasan49 dk önce
    ne demeli.Hayırlı yolculuklar.anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az. bu millet iyiyi kötüyü yeri geldiğinde anlatır.
  • M.AliM.Ali1 sa önce
    Şimdi bu herif bu öfkeyle Cuma namazını da bırakır.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Muharrem ince kendini kendi secmenlerini tarif etmis ak partiye oy verenler akilli insanlar ferasetli insanlar takim tutar gibi parti tutmayan insanlar genel baskanlarinin ataturkun askerleriyiz deyip ataturkcu gecinen ama dersim olayindan dolayi ataturku asla sevmeyen bunu bilerek genel baskanliga getirilen kk nin karakterini bu vatana ihanet ettigini bildikleri halde yobaz secmenlerine laf soylesin bizler yani ak partiye oy verenler bu ulke icin canini verecek bu ulke halki icin nasil fedakarlik yaptigini bildigi ak parti genel baskani turkiyenin baskani ve islam aleminin liderine oyunu verirken bilincli verdi degerini bildigi kisiye oy verdi peki chp secmeni ne yapti 40 senedir askerimizi masum insanlari sehit eden terorust bir partiye arka cikan terorust partiye oy verdiler cunku akilsizlar yobazlar yani ince kendi secmenine kufrediyor biz alinmiyoruz kendi secmenleri bir dusunsun bu ince ne diyor diye
  • AGRAGR1 sa önce
    Ey yüce rabbim ne büyüksün. Bu zihniyette bir insanı devletimizin başına geçmesini nasip etmedin. Şükürler olsun.
  • kemalkemal1 sa önce
    bu arada çağdaş muhafazakârlığı da bir açsa da bilsek neymiş.adnan oktar türü sapıklık mı?feto türü tahrifatcilik mı?
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