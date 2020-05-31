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Siyaset

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yeter artık! Kaybedersem gidicem desin

CHP'li Eski Milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğini belirterek artık gitmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:08:00 -

CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Girdiği her seçimden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bizi tahrik edip sokağa çekmeye çalışıyorlar" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun artık gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz konuşmasında, "Erken seçim mi istiyor. Şuraya yazsın ki kaybedersem gidicem. Yeter artık! Bu defa da kaybedersem gidicem yazsın. Millete bunu göstersin. O zaman Türkiye'de herkes erken seçim ister" ifadelerini kullandı.

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