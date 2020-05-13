Öztürk Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

'Hepimiz Buradayız' oluşumu lideri ve Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeniakit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlıyor.

Mehmet Özmen: Sayın Öztürk Yılmaz ile ihraç sürecini konuşacağız. Öztürk Yılmaz'ın yeni partisi de yolda diye biliyorum. Hep sormak istediğim soru vardı. "FETÖ yöntemleriyle ihraç etmek alçaklık" diye bir söyleminiz var. Böyle bir şey var mı?

Yılmaz: Beni iftiralarla ihraç etttiler, açıklamalarımı ve söylemlerimi yansıtmadılar. Parti tabanında duyarlı bir kesim var ama yönetim bambaşka bir yönetim, benim çok büyük itirazlarım oldu. Ardahan'da seçimi kaybetmem için her türlü yolu denediler, tabi avuçlarını yaladılar. İl yönetimi ve diğerlerine bulaşmadan ayrı bir ekip oluşturup sandıktan çıktım. FETÖ'ye karşı açık bir şekilde tavır alınması gerektiğini belirtim. Bu gibi nedenlerden ötürü partiden ihraç edildim.

Mehmet Özmen: Türk siyasetinde FETÖ'nün rolü biliniyor. FETÖ yayın organlarının kapatılması sırasında sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li isimler FETÖ yayın organlarına sahip çıktı. FETÖ kasetiyle Sayın Deniz Baykal istifa etti ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. CHP'yi FETÖ mü yönetiyor sorusuna ne cevap veriyorsunuz.

Yılmaz: Bu partiye geliş yöntemi yanlış tabi, bu bir Amerikan projesi, FETÖ her partiye ilişmiş, AK Parti ile FETÖ çatışınca, FETÖ muhalefete iyice girdi. FETÖ ne derse yaptılar, biz vicdanımızla hareket ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin FETÖ ile anılması doğru değil.

Bizim hergangi bir düşmanımız yok düşüncesi farklı olabilir. Ötekileştirme yapmıyorum. Ben CHP'de üzerime düşeni yaptım. FETÖ yapılanması CHP'de odak noktasına ulaşmış durumda, Atatürk mezardan kalkıp gelse bunların kı.... tekmeye basardı.