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CHP'li Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi

CHP'de 'Türkçe ezan okunması' yönündeki açıklamaları dolayısıyla Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:04
CHP'li Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi

"Ezan Türkçe okunmalı" sözleriyle tartışmalara neden CHP'li Öztürk Yılmaz ile Gürsel Erol parti yönetimine bilgi vermeden televizyon programına katıldıkları gerekçesiyle disipline sevk edildi. Yılmaz, "Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demişti.

CHP'de Yılmaz ve Erol disipline sevk edildi

"Ezan Türkçe okunmalı" sözleriyle tartışma yaratan CHP'li Öztürk Yılmaz ile Gürsel Erol grup disiplin kuruluna sevk edildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:04
  1. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  2. Gürsel Erol

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