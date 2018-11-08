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Ezan Türkçe okunsun diyen Öztürk Yılmaz'a ne ceza verildi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce açıkladığı izin almadan televizyon programlarında konuşulmayacak restine karşı gelen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile Elazığ Milletvekili Gürsel Eroldisipline sevk edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:00
Ezan Türkçe okunsun diyen Öztürk Yılmaz'a ne ceza verildi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce açıkladığı izin almadan televizyon programlarında konuşulmayacak restine karşı gelen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol  disipline sevk edildi.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'un CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı. İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi. Öztürk Yılmaz son olarak bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye’de 18 yıl boyunca zorla dayatılan ezan yasağını savundu ve ezanın yeniden Türkçe okunması gerektiğini söylemişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, son dönemde gündeme gelen ezan tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çeviköz, parti gündeminde Türkçe ezan konusunun olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:00
  1. Ardahan
  2. Elazığ
  3. Öztürk Yılmaz
  4. Gürsel Erol
  5. chp disiplin cezası

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