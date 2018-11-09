Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı etti? Disipline sevk edilen Öztürk Yılmaz Kılıçdaroğlu'na resti çekti

Çıktığı bir televizyon programında Türkçe ezanı savunan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmişti. Öztürk Yılmaz'ın bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine zehir zemberek açıklamalarda bulunan Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı etti?

"Rezil kepaze ol"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ''Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol'' dedi.

Kılıçdaroğlu'na diktatör dedi

Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürerek şunları söyledi: "CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır."

CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine oy birliğiyle karar verildi. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında Türkçe ezan okunması gerektiğini söyleyerek, “Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demişti.

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970, Ardahan'da dünyaya geldi. Baba adı Şerafettin, anne adı Anahanım'dır. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı. 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı. 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır Öztürk Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.