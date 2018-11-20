Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç edildi mi? Kılıçdaroğlu'na resti çekmişti

Skandal Türkçe ezan açıklamasıyla eleştirilerin odağında olan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Öztürk Yılmaz hakkındaki karar bugün verilecek. Öztürk Yılmaz, "Sıkıysa at beni" diyerek Kılıçdaroğlu'na resti çekmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Grup Disiplin Kurulu sabah 10:00'da toplandı. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın savunmasını görüşecek olan kurul, toplantının sonunda, Yılmaz'ın gruptan ihraç edilip edilmeyeceğini oylayacak.

“Sıkıysa at beni”

Türkçe ezan tartışmasını başlattığı için disipline sevk edilen CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Çünkü sen yönetemiyorsun. Genel Başkanlık konusunda bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Hesabın önümü kesmek. Çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. Göreceksiniz defolup gideceksiniz. İstifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol.” diyerek rest çekmişti.