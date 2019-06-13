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Öztrak’tan ortak yayın değerlendirmesi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak yayınla ilgili değerlendirme bulunarak “Yayınla ilgili Ekrem İmamoğlu, bunun İsmail Küçükkaya’ya iletilmiş olan bir talep olmadığını açıkladı” dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:17
Öztrak’tan ortak yayın değerlendirmesi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak yayınla ilgili değerlendirme bulunarak “Yayınla ilgili Ekrem İmamoğlu, bunun İsmail Küçükkaya’ya iletilmiş olan bir talep olmadığını açıkladı” dedi.


CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, “Seçmen aynı zarf içinde, aynı sandığa 4 oy pusulası attı. Atılan oyların 4’ünü de aynı kişiler saydı. 10 gün sonra İstanbullular, Ekrem İmamoğlu’nu yeniden seçecekler. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.


Ayrıca Öztrak, ekonomiye dair de değerlendirmelerde bulundu.


Bu Pazar Babalar Günü olduğunu belirten Öztrak, “Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ahirete intikal eden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.


CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak yayınla ilgili soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Yayınla ilgili Ekrem İmamoğlu, bunun İsmail Küçükkaya’ya iletilmiş olan bir talep olmadığını açıkladı. Aynı zamanda İmamoğlu, onların genel başkan yardımcısı ve bizim grup başkan vekili kendi aralarında bu müzakerenin formatını tartışırlarken diğer taraftan Binali Yıldırım’ı temsil eden kesimden böyle bir talep geldiğini söyledi. Dolayısıyla İsmail Küçükkaya’nın bunu bilmesi mümkün değil. Buna cevap verecek olan Mahir Bey ve Engin Bey” şeklinde yanıt verdi.


Amerika’dan Ankara’ya gönderilen mektupla ilgili değerlendirmeleri sorulan Öztrak, “Bu mektup, ABD Savunma Bakanlığının web sayfasında yayınlanmamış olsaydı bizim bu mektuptan haberimiz olmayacaktı. Mektuptaki ifadeler, geçmişte Kıbrıs olaylarından sonra Türkiye’ye verilen mektuba benziyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:17
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