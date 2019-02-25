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Özselek’ten yapılandırmada son gün uyarısı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile yapılandırılan vergi borçları ve SSK prim borçları taksitlerinin ödeme sürelerinin 28 Şubat’a kadar uzatılmış olduğuna dikkat çekerek, verilen sürenin sonuna yaklaşıldığını hatırlattı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Özselek’ten yapılandırmada son gün uyarısı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile yapılandırılan vergi borçları ve SSK prim borçları taksitlerinin ödeme sürelerinin 28 Şubat’a kadar uzatılmış olduğuna dikkat çekerek, verilen sürenin sonuna yaklaşıldığını hatırlattı.


Başkan Özselek yaptığı açıklamada, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile yapılandırılan borçların 15 Ekim tarihine kadar ödenmesi gereken 1. taksit ve 30 Kasım tarihine kadar ödenmesi gereken 2. taksitlerini ödeyemeyen mükellefler için ayrıca, 2018 Aralık ve 2019 Ocak ayı taksitlerinde de süre uzatılması yapıldığını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve mükelleflerin ödeyemedikleri borçlarını şuan ki faizi ile ödeyerek yapılandırmaya devam edebileceklerine imkan sağlayan torba kanun teklifi ile verilen sürenin sonuna gelindiğinin altını çizdi. Başkan Seyit Faruk Özselek, “Bazı nedenlerden dolayı yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükelleflerimiz için torba kanun teklifi ile ödeyemedikleri borçlarını şuan ki faizi ile ödeyerek yapılandırma devam edebilmeleri için 28 Şubat tarihine kadar imkan sağlanmıştır. Son kez tanınan bu imkan ile birlikte ödeme yapan mükelleflerimiz yapılandırmaları bozulmadan ve kalan borçlarını 7143 Sayılı Kanun Kapsamında taksitler halinde ödeyebileceklerdir. Yapılan süre uzatımı mükelleflerimizin hem yapılandırılmış vergi borçlarını hem de yapılandırılan SSK Prim borçlarını kapsamaktadır. Bu nedenle mükelleflerimiz bu imkanı değerlendirerek yapılandırma ödemelerini 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede yapılandırmaları bozulmadan kaldığı yerden devam edebilecektir. Mükelleflerimiz kesinlikle bu imkandan yararlanmaları ve bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor” diye konuştu.


Özselek, borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin yapılandırmalarının bozulmaması için 28 Şubat 2019’a kadar ödemelerini yapmaları hususuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
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