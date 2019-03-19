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Özselek’ten istihdam teşviklerinden yararlanmaya davet

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mükellefleri ve iş verenleri, 25 Şubatta “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyasına davet etti.

19 Mart 2019 Salı 17:07
Özselek’ten istihdam teşviklerinden yararlanmaya davet

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mükellefleri ve iş verenleri, 25 Şubatta “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyasına davet etti.


Konya SMMMO Başkanı Özselek yaptığı açıklamada, 8 farklı istihdam teşviki olduğunu belirterek, bu teşviklerin pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğunu söyledi. Özselek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile özenle hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası ile girişimci ve işverenlerimize istihdam konusu ve daha birçok konuda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İstihdam Seferberliği Kampanyası kapsamında en önemli teşviklerden bir tanesi, Nisan Ayı sonuna kadar sağlayacakları her ilave işçi istihdamının 3 ay boyunca işverene maliyeti sıfır olmasıdır. Bu teşvik sayesinde istihdam edilen işçinin ücreti, sigorta primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanacaktır. Devletimiz tarafından her işçi için işverenlerimize 3.134 TL destek sağlanmış olacaktır. Bu desteğin devamında ise 9 ay boyunca da istihdam edilen çalışanın sigorta primleri ve vergileri ödenmeye devam edecek ve işveren sadece çalışanın ücretini ödeyecektir. Çalışan kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda 9 aylık süre 15 aya kadar uzayacaktır. Çalışanın imalat sanayi ve bilişim sektöründe olması durumunda halen devam eden teşviklerden dolayı prim ve vergi teşviki bin 113 TL yerine 2 bin 712 TL olarak verilecektir. İstihdam Seferberliği Kampanyası kapsamında dikkat çeken teşviklerden bir diğeri de, işleri azalan veya duran işverenlerimize çalışanlarının maşının 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmesine imkan sağlanmasıdır. İşlerin azalması ve durmasından dolayı işverenlerimiz düzenini bozmadan bu teşvikten yararlanarak istihdam etmiş olduğu işçilerinin ücretlerini ödeyebilecektir. Teşviklerin devamında Asgari Ücret Desteği, SGK Primlerini düzenli ödeyen işverenlere devamlı destek, İşbaşı Eğitim Programları ve 5 aya kadar geriye dönük teşviklerden yararlanma imkânı sunulmaktadır. Bizler Mali Müşavirler olarak mükelleflerimizi bu konularda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Mükelleflerimize bu teşvikleri inceleyerek başvuru yapmalarını, bu teşvikleri kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. İstihdam Kampanyası 2019 kapsamında işverenlerimize istihdam için büyük bir fırsat sunulmaktadır" dedi.


Özselek, işverenlerin ve mükelleflerin teşviklerden yararlanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:07
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